Hartha: Über 100 Masken in Eigenregie

Hartha

An der Pestalozzi-Oberschule herrschte Masken-Notstand. Zu wenige waren für die Schüler verfügbar. Deshalb setzte sich die Harthaerin Kerstin Sieber selbst an die Nähmaschine. In Eigenregie stellte sie über 100 Alltagsmasken für die Schülerinnen und Schüler der Oberschule her.

Hilferuf im Elternchat

Bis zum vergangenen Schuljahr besuchte Kerstin Siebers Tochter noch selbst die Harthaer Oberschule. In dem Elternchat war die Harthaerin aber weiterhin aktiv. So erfuhr sie, dass viele Schüler keine Masken besitzen. Das Nähen ist ein großes Hobby von Kerstin Sieber und so war es für sie eine Selbstverständlichkeit selbst Hand anzulegen. „Seit dem März vergangenen Jahres nähe ich schon für Freunde und Familie Masken“, sagt Kerstin Sieber. Schwer sei das nicht und auch eine Anleitung habe sie nicht gebraucht. „Ich habe mir einfach eine Papiermaske als Vorlage genommen. Für jemanden, der ein bisschen nähen kann, ist das keine große Herausforderung.“

Die Gesundheit der Schüler liegt ihr am Herzen

Eine Woche habe sie in etwa gebraucht, um alle Masken zu nähen. Wie viel Stoff für die Mund-Nasen-Bedeckungen drauf gegangen ist, kann Kerstin Siebers nur schwer einschätzen. „Ich musste keine Stoffe neu einkaufen. Es ist ja alles hier.“ Geld hat sie für die Masken nicht verlangt. „Ich habe das gerne gemacht, weil mir die Gesundheit der Schüler und Lehrer am Herzen liegt“, sagt die Hobby-Schneiderin.

Bei den Schülern und Schülerinnen der Pestalozzi-Oberschule seien die Masken gut angekommen. „Besonders die verschiedenen Farbmustern haben den Kindern gefallen“, berichtet Kerstin Siebers. Auch in Zukunft will die engagierte Harthaerin weiter nähen. „Wenn ich gefragt werde, würde ich das immer wieder machen.“

Von Tim Niklas Herholz