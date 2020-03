Verjüngungskur für Schönerstädter Kirchturm

Hartha

Die Schönerstädter Kirche soll saniert werden. Das Projekt wurde vom Sachsenkreuz Plus im Rahmen der Leader-Förderung ausgewählt, jetzt fehlt nur die finale Bestätigung vom Landratsamt, bevor das Gotteshaus eine Verjüngungskur bekommen kann.

Dachbalken müssen erneuert werden

Die Kirche steht bereits seit 1652 in Schönerstädt bei Hartha. Noch älter soll sogar das Portal der Kirche sein – vermutet wird ein Ursprung im 12. Jahrhundert. Dass dort immer mal wieder Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten stattfinden, ist notwendig, um alles weiterhin erhalten zu können. Jetzt stehen neue Arbeiten in der St. Margaretha-Kirche an. Noch hält sich die Pfarrerin der Gemeinde, Susanne Willig, allerdings bedeckt und möchte die Bestätigung der Fördermittel abwarten. Einiges sei jedoch schon klar. „Was genau alles gemacht wird, dazu kann ich noch nicht so viel sagen. Allerdings ist die Sanierung des Kirchturmes geplant“, so Willig. Die evangelisch- lutherische Kirchgemeinde Gersdorf mit Schönerstädt und Seifersdorf hat dafür die entsprechende Bewerbung eingereicht.

Dacherneuerung ist auch geplant

Ebenfalls geplant ist dann auch noch eine Sanierung der Anbaudächer der Kirche in Schönerstädt. „Die Kirche hat diese Arbeiten dringend nötig. Besonders die Balken in den Dächern sind nicht mehr so, wie sie sein sollten“, so die Susanne Willig. Wenn der Bescheid zur Förderung erteilt wurde, soll es in die vertiefte Planung gehen. „Wir sind uns zwar noch nicht zu 100 Prozent sicher, dass wir diese Hilfe bekommen. Gehen aber schon davon aus.“

Von Vanessa Gregor