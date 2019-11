Hartha: WGF eröffnet neue Begegnungsstätte

Hartha

Nach mehreren Monaten Umbauzeit ist es am Mittwoch endlich soweit gewesen: die feierliche Übergabe der Begegnungstätte der Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt“ (WGF) aus Döbeln an die Bewohner und Betreuer in Hartha. In der Damaschkestraße 6 in Hartha gibt es dort nun wieder für alle Mieter der WGF einen sozialen Treffpunkt.

Die alten neuen, die nun wieder die örtliche Verwaltung und Betreuung der Begegnungsstätte übernehmen, sind fünf Mieterinnen der WGF unter der Leitung von Karin Cvancara. Die 73-jährige wohnt bereits seit 47 Jahren in den Wohnungen der Genossenschaft. Bis 2017 hieß die noch Erste Wohnungsgenossenschaft Hartha, seitdem stehen die Wohnungen unter der Verwaltung der Döbelner WGF.

Kegeln, wandern – viel Abwechslung wird geboten

Damals hat auch Cvancara schon in der Harthaer Genossenschaft gearbeitet. Nun ist sie um Ruhestand, aber kümmert sich immer noch gern, besonders eben um das Begegnungszentrum. „Es ist schon was gutes, hier einen zentralen Ort zu haben. Hier kann man sich auch mal außerhalb der Wohnung treffen.“ Der harte Kern, erklärt sie, sind rund 15 Mieter, die regelmäßig kommen. „Wir allerdings sind nicht nur hier. Wir fahren auch kegeln, gehen wandern oder waren auch schon in der Bücherei bei Lesungen.“ Eingeladen ist aber natürlich jeder der Bewohner von WGF-Wohnungen. Über Termine informiert sie in den Aushängen der Häuser.

Annelies Stehr wohnt schon seit rund 58 Jahren in einer Wohnung der Genossenschaft, seit 1961. Viel hat sich seitdem getan, sagt sie und freut sich über die frisch renovierten Räume in der Damaschkestraße. „Mit gefällt diese Idee hier sehr gut. Ich komme regelmäßig zu den Veranstaltungen und es wird ja auch viel unternommen.“ Sie schätzt, wie alle Besucher, den sozialen Aspekt sehr.

Die Mieter müssen die Räume mit Leben füllen

Sven Viehrig, Vorstandsmitglied und Leiter des wohnungswirtschaftlichen und technischen Bereiches bei der WGF betont bei der Übergabe ebenfalls den sozialen Schwerpunkt und die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die solche Orte ausmachen. „Hier haben sich alle ins Zeug gelegt. Unser Handwerker, Frau Cvancara und ihr Team und die Mitarbeiter der WGF. Nun liegt es an den Bewohnern, die Räume mit Leben zu füllen.“ Für die Mieter soll die ehemalige Wohnung nicht einfach nur ein Treff sein, sondern soll mit Leben gefüllt werden.

In den Wohngebieten der WGF in Döbeln sei das schon der Fall, so Viehrig. „Dort werden die Räumlichkeiten gut angenommen. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Veranstaltungen. Von den Mietern wie auch von uns organisierte.“ Die weiter Gestaltung, sagt er, liege ganz in den Händen der Harthaer Mieter. Dort ist Karin Cvancara auch schon fleißig am planen. Als nächstes, sinniert sie, könnte es vielleicht Skat-Abende geben. „Das lockt dann auch mehr Herren hierher.“

Von Vanessa Gregor