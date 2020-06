Hartha: Wallbacher Straße wird dauerhaft zur Einbahnstraße

Hartha

Wer häufiger die Wallbacher Straße befährt, der kennt deren Zustand. Die Bankette abseits der Straße sind abgefahren und auch der Asphalt ist an so mancher Stelle schon rissig. Rot-weiß gestreifte Leitbaken deuten bereits auf die Situation hin. Nun soll die Straße wieder auf Vordermann gebracht werden. Dies hat am vergangenen Donnerstag der technische Ausschuss der Stadt Hartha beschlossen.

Der Grund liegt ein Jahr zurück, als wegen Bauarbeiten auf der nahe gelegenen B175 der Verkehr über die Wallbacher Straße umgeleitet wurde. Durch das höhere Verkehrsaufkommen sei die Straße stark verschlissen worden, erklärt Bürgermeister Ronald Kunze. Jetzt gibt es grünes Licht für die Erneuerung der Straßenfläche. Dazu werden neben der Straßen die Schotterflächen – die sogenannten Banketten – erneuert und außerdem eine drei Zentimeter dicke Asphaltschicht über die bestehende Straßendecke gelegt.

Mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die zukünftige Verkehrsregelung vor Ort. „Wir haben uns entschieden die Wallbacher Straße dauerhaft zur Einbahnstraße zu machen“, so Kunze zu dem Beschluss. Wäre die Einbahnstraßen-Regelung aufgehoben worden, bestünde die Gefahr, dass in Zukunft wieder mehr Durchgangsverkehr zwischen Hartha und dem kleinen Vorort braust. Das wolle man unbedingt verhindern, betont Kunze. Denn vor allem Schüler aus Gersdorf und Wallbach nutzen die Straße auf ihrem Weg in die Schule. „Letztlich schaffen wir so ein Stück mehr Verkehrssicherheit für die Kinder, aber auch für alle anderen Fahrradfahrer“, argumentiert das Stadtoberhaupt.

Die Bauarbeiten sollen bereits im Juli beginnen. Insgesamt kostet die Ertüchtigung 40 000 Euro.

Von Max Hempel