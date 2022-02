Hartha

Noch ist der kleine Stadtpark im Harthaer Reinhardtsthal von Bauzäunen umsäumt. Im Sommer könnte das Areal jedoch schon wieder nutzbar sein.

Mit der Sanierung geht es vorwärts. Unterhaltungsmaßnahmen an der Teichanlage sind abgeschlossen. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Harthaer Stadträte den Auftrag für weitere Arbeiten der denkmalpflegerischen Instandsetzung vergeben. Dabei geht es unter anderem auch wieder um den Teich im Park.

Die Wege neu anlegen

Tief- und Landschaftsbauarbeiten der Freianlagen um den Teich herum sind zu erledigen. Auch die Fußwege in der Parkanlage werden im Zuge der Bauarbeiten erneuert.

Das Denkmal mitten im Park, wird für eine gewisse Zeit verschwinden. „Doch deswegen braucht sich niemand Sorgen zu machen“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Das Denkmal wird zunächst aus dem Park entnommen und auf dem Bauhof gesichert.“ Der Stein soll aufgearbeitet werden. In einem der nächsten Schritte der Parksanierung wird er dann wieder aufgestellt, allerdings nicht an gleichen Standort wie zuvor. Statt in der Mitte des Parks rückt er ein Stück nach rechts in den Park hinein.

Die Mahnung soll auf jeden Fall im neuen Park präsent bleiben. Dieser bekommt dennoch ein neues zentrales Thema: Das Reinhardtsthal solle eine Begegnungsstätte werden für Jung und Alt.

Spielplatz für Generationen

Es soll ein Spielplatz entstehen mit Geräten, an denen sich vom Kind über den Erwachsenen bis hin zum Senior Menschen verschiedener Generationen ausprobieren und Freunde an der Bewegung haben können. Die Ratsmitglieder haben den Auftrag für die nächsten Arbeiten an das Unternehmen BS Hoch- und Tiefbau GmbH aus Großschirma vergeben. Die Auftragssumme beträgt rund 173 000 Euro.

Zum Auftrag gehören die Sanierung des Teiches beziehungsweise der Teichterrasse.

Unter drei an der Ausschreibung beteiligten Unternehmen unterbreitet die Firma aus Großschirma das aus Sicht der Ratsmitglieder wirtschaftlichste Angebot. Das Reinhardtsthal beziehungsweise der dortige Park liegt den Harthaern sehr am Herzen. Schon vor vielen Jahren hatten sich Mitglieder aus den Reihen der Harthaer Stadtverschönerer dafür eingesetzt, dass die Parkanlage hergerichtet wird.

Zu 75 Prozent gefördert

Jetzt hat sich eine Möglichkeit ergeben, dies für die Kommune als Auftraggeber mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union erledigen zu lassen. Der kommunale Finanzhaushalt wird dadurch weniger belastet. Fördergeld fließt aus dem Programm Leader, aus welchem Projekte im ländlichen Raum gefördert werden. Die Kosten für die denkmalpflegerische Instandsetzung des Parks am Harthaer Reinhardtsthal werden zu 75 Prozent aus Mitteln der Europäischen Union bezahlt.

Von Steffi Robak