Hartha: Was wird aus der 70 am Töpelberg?

Hartha

Der Rastplatz war zum Müllplatz verkommen. Mit dieser Begründung sperrte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Juli den Parkplatz an der B 175 bei Hartha. Kleine Erdwälle blockieren seitdem die Zu -und Abfahrten.

Der Parkplatz am Töpelberg diente als illegaler Müllabladeplatz. Quelle: Manuel Niemann

Aber die 70 steht noch. Das Tempolimit galt in diesem Bereich wegen des Verkehrs, der von der Bundesstraße auf den Rastplatz fuhr oder von diesem auf die Bundesstraße einbog. Da es diesen Verkehr nicht mehr gibt, sollte es doch eigentlich keinen Grund mehr geben, die Geschwindigkeit zu beschränken. Aber wieso steht die 70 dann noch?

Schließung ist erst in Phase 1

„Da die Schließung des Parkplatzes in zwei Phasen erfolgt, wird in der 1. Phase die Sperrung der Zufahrten mittels Verkehrszeichen und vorübergehender Markierung (gelb) und das Abbaken der Linksabbiegespur angezeigt“, informiert André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, auf Nachfrage von lvz.de. Das Landratsamt entscheidet als Verkehrsbehörde auch über Tempolimits.

Änderung bis Mitte Oktober

In der zweiten Phase, so André Kaiser weiter, „sollen die Fahrbahnmarkierung endgültig geändert, die Linksabbiegespur in Sperrfläche umgestaltet, die Blockmarkierung entfernt, sowie die Beschilderung – auch die 70 Kilometer pro Stunde im Bereich der Abbiegespuren – entfernt beziehungsweise eingekürzt werden.“ Bis Mitte Oktober will das Amt diese Änderungen vollziehen, damit verschwindet dann auch die 70.

Offenbar weiß die Kreisverkehrsbehörde da schon mehr über die Zukunft des Parkplatzes. Denn: „Erst im Anschluss an den dreimonatigen Verkehrsversuch soll über weitere Maßnahmen entschieden werden. Sollte der Rastplatz zurückgebaut werden, würde auch die Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich entfallen“, teilt Rosalie Stephan von der Pressestelle des Lasuv auf eine Anfrage zu dieser Problematik mit.

Von Dirk Wurzel