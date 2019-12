Hartha: Weg frei für neue Tartanbahn?

Hartha

Harthas Stadtrat hatte so einiges auf der Liste. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war unter anderem der Wirtschaftsplan des Kultur- und Sportbetriebes, einem Eigenbetrieb der Stadt, für das kommende Jahr 2020. Vorgelegt und erarbeitet wurde dieser vom Leiter des Betriebes, Günter Roßberg.

Projekt „Neue Tartanbahn “

Der Wirtschaftsplan beinhaltet Ausgaben und Einnahmen sowie neue Investitionen für den Betrieb der Mehrzweckhalle Hartharena, dem Sportplatz an der Wiesenstraße, die Sporthalle der Pestalozzi-Schule und die Stadtbibliothek und Stadtinformation am Markt. Ein großes Anliegen im kommenden Jahr: eine neue Tartanbahn auf dem Sportplatz an der Wiesenstraße. Auch diese Ausgabe wurde mit der Annahme des Wirtschaftsplans durch den Stadtrat bestätigt. Insgesamt belaufen sich beim Projekt Tartanbahnen die Kosten auf rund 716.000 Euro. Knapp 358.000 Euro davon muss der Kultur- und Sportbetrieb, also die auch die Stadt, als Eigenanteil dazu beitragen.

Für die Harthaer Bibliothek gibt es 2020 etwas aus dem Fördermitteltopf des Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen. 26.174 Euro bekommt der Kultur- und Sportbetrieb dafür.

Gutes Jahr 2019

Das Jahr 2019 war für den Kultur- und Sportbetrieb mit vielen Veranstaltungen gespickt. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) bestätigt das: „Wir hatten ein Jahr mit sehr vielen und vielfältigen Veranstaltungen. Unsere Mitarbeiter haben das gut organisiert.“ Unter anderem lockten über 100 Veranstaltungen in der Stadtbibliothek die Besucher an. Beim Buchsommer allein kamen rund 140 Kinder mit der Freude am Lesen. Insgesamt, heißt es vom Kultur- und Sportbetrieb, kamen 2019 knapp 3.000 Besucher in die Bibliothek.

In der Hartharena erwiesen sich besonders das Musikfest der „Milkauer Schalmeien“ und die Sängerin Katrin Weber mit rund 1.000 Gästen als Besuchermagneten. Ebenso gut besucht: die Ausbildungsmesse der Oberschulen aus Hartha, Leisnig und Waldheim mit 800 Interessierten. Jüngst zeigte eine Harthaerin, dass auch das Lokale eine Rolle spielt. Zur orientalischen Tanzshow „Arabica“, inszeniert von Franziska Franz, kamen circa 600 Zuschauer.

Viel Abwechslung in der Hartharena

Gut zu tun hatte die Belegschaft des Kultur- und Sportbetriebes außerdem mit Jugendweihen, Zeugnis- und Abiturfeiern, Firmenfeiern oder auch dem Schulanfang sowie verschiedensten Sportveranstaltungen. Viel Abwechslung also. „Man sollte nicht vergessen, dass immer ein ganzes Team hinter dem Betrieb steht. Hausmeister, Platzwarte, Organisatoren haben in diesem Jahr wieder hervorragende Arbeit geleistet“, betont Kunze daher. Der Jahresabschluss für 2019, der auch die finanziellen Ergebnisse des Betriebes zeigt, wird allerdings erst im kommenden Jahr vorliegen.

Von Vanessa Gregor