Hartha: Weihnachtsgeld für Kindergärten 

Hartha

Ohne Bart, stattdessen mit ordentlich Kohle, schaute dieser Tage der Weihnachtsmann in den Kindertagesstätten von Hartha und seinen Ortsteilen vorbei – und der sah dann auch noch verdächtig nach Bürgermeister aus. Ronald Kunze (parteilos) ist auch nur der Überbringer, denn das Geld stammt aus Spenden von Privatpersonen und Unternehmern.

„Jährlich kommen bei dieser Aktion vierstellige Beträge zusammen“, so Kunze. Weil in diesem Jahr die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Schutzverordnung gelten, hat er auf dem kurzen Dienstweg die Übergabe an der Kita-Tür selbst übernommen.

Gedacht ist die vorweihnachtliche Geldspende für Material zum Basteln sowie kleinere Spiele. Deren Kauf erledigte in den Jahren ohne Corona die Stadtverwaltung direkt. Dieses Jahr ging das Geld erstmals bar an die Einrichtungsleiterinnen.

„Diese wissen selbst, was benötigt wird. Deshalb haben wir das in diesem Jahr so geregelt“, sagt Kunze. Er freut sich darüber, dass trotz der diesjährigen Einschränkungen durch die Corona-Verordnung, die auch für Privatpersonen und Gewerbetreibende erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringt, trotzdem an die Aktion für die Harthaer Kinder gedacht wurde und wieder eine Summe von um die 2000 Euro zusammengekommen ist.

Je nach zahlenmäßiger Belegung der Einrichtungen wird das Geld pro Kopf auf die Kitas aufgeteilt. Kunze: „Ich danke allen, die dieses Jahr gespendet haben.“

Von Steffi Robak