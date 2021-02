Hartha: Wendishainer Pfarrscheune wird zum Filmstudio

Hartha/Grünlichtenberg

Der Raum ist ausgeleuchtet, die Kamera läuft, der Text sitzt. Um auch dieses Jahr die Bibelwoche begehen zu können, haben sich die Schwestergemeinden Hartha, Leisnig, Waldheim und Zschoppach etwas Besonderes einfallen lassen. Die Kirchgemeinden kommen zu den Gläubigen nach Hause – in Form von Videos im Internet. Dafür wurde die Wendishainer Pfarrscheune zum Filmstudio umfunktioniert.

„Ich bin erleichtert. Rund 80 Prozent der Videos für die Bibelwoche haben wir schon im Kasten. Es hätte ja auch ganz schnell passieren können, dass Beteiligte in Quarantäne müssen und wir nicht hätten drehen können“, sagt Michael Kreskowsky. Er ist Mitglied des Kirchenvorstands in Grünlichtenberg und hat die Gemeinschaftsaktion der Gemeinden geplant und organisiert.

Sieben Pfarrer, sieben Themen

Anlässlich der Bibelwoche veröffentlichen die Pfarrerinnen und Pfarrer der Schwestergemeinden nun seit Anfang Februar wöchentlich Andachten in Videoform. Sieben Themen des Lukasevangeliums werden dabei von sieben Predigern aufgearbeitet. Als Aufnahmeort habe man die Pfarrscheune in Wendishain gewählt, weil sie für alle zentral läge und gut zu erreichen sei. Außerdem sei es anders als in den Kirchen in der Pfarrscheune möglich gewesen, den Raum auszuleuchten, das Videoequipment aufzubauen und auch mal für ein paar Tage stehen zu lassen, sagt Michael Kreskowsky. So hätte man das geistliche Videoset nicht bei jedem Dreh neu aufbauen müssen.

Auch am Dienstag herrschte wieder reger Betrieb in Wendishain. Dieses Mal standen Waldheims Pfarrer Reinald Richber und der Superintendent des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz vor der Linse. Knapp drei Stunden dauerten die Aufnahmen am Dienstag. „Während der Arbeiten vergeht die Zeit wirklich wie im Flug. Nur wenn man auf den Akkustand der Kamera blickt, merkt man, dass schon gehörig Zeit verstrichen ist“, sagt Organisator Kreskowsky.

Wie echte Profis

Dennoch sei die Arbeit auch anstrengend. „Beim Betrachten der Videos sieht man oft gar nicht, was für ein großer Aufwand dahintersteckt“, sagt Kreskowsky. Mit der Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer ist Michael Kreskowsky jedoch sehr zufrieden. „Da habe ich wirklich gestaunt. Natürlich sind die Pfarrer gewohnt vor Menschen zu reden, aber vor einer Kamera ist das nochmal was anderes. Dennoch haben die das gemacht wie echte Profis.“

Bitten und Beharren

Für die Beiträge aus Hartha standen die Pfarrerinnen Maria Beyer und Susanne Willig vor der Kamera. Das Video von Pfarrerin Beyer wird am 21. Februar erscheinen. Susanne Willig ist erst Mitte März an der Reihe. Ihr Thema lautet „Bitten und Beharren“ und scheint für die heutige Zeit sehr passend. Denn es geht auch um das Klagen, also darum, auch mal seinem Frust freien Lauf zu lassen. „Gott ist unser Ansprechpartner für Klagen und kann das auch aushalten. Die Klage gehört einfach dazu“, sagt Susanne Willig.

Das Klagen sei berechtigt und es könne auch gut tun, alles raus zu lassen. Klar sei aber auch, dass die Sorgen sich dadurch nicht in Luft auflösten. Deshalb sei es wichtig, sich Hilfe zu holen, um die eigene Situation verbessern zu können, sagt Susanne Willig.

Von Tim Niklas Herholz