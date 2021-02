Hartha bekommt einen Park der Generationen

Hartha

Egal, ob alt oder jung: Das Reinhardtsthal soll ein Ort der Begegnung für alle werden, so ist der Plan von Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Deshalb hat sich die Stadt zur Aufgabe gemacht, den Stadtpark an der Dresdener Straße wieder herzurichten. Die letzte Sanierung der Anlage liegt schon einige Jahre zurück. Nach der Wende wurde zuletzt Hand am Reinhardtsthal angelegt. Heute setzte eine Firma aus Waldheim den ersten Spatenstich und begann mit den Arbeiten.

Zuerst ist der Teich an der Reihe. In ihm haben sich über die Jahre viel Laub und anderer Dreck angesammelt. Er droht zu verlanden. Und das Schilf, das in Gewässern wie ein natürlicher Filter wirkt, breitet sich zusehends aus. Anfang Februar beschlossen Harthas Stadträte die Auftragsvergabe für die Instandsetzung des Teichs an die Firma TKRS Mittelsachsen GmbH aus Waldheim. Das Unternehmen soll nun das Gewässer trocken legen und die angesammelten Sedimentschichten abtragen. Damit keine unschuldigen Lebewesen zu Schaden kommen, haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Fische und Getier bereits artgerecht umgesetzt.

Parkplätze müssen Baustellenzufahrt weichen

„Wenn es gut läuft und das Wetter mitspielt, können wir in 14 Tagen fertig sein“, sagt Axel Nixdorf, Prokurist der Waldheimer Baufirma. Er vermute, dass Sedimentschichten von gut 20 bis 30 Zentimeter abgetragen werden müssten. „Wir rechnen mit ungefähr 100 Tonnen Material, die wir aus dem Teich holen werden“, sagt Axel Nixdorf. Bevor der Schlick abgetragen werden kann, müssten aber erst einmal Proben genommen werden, die man auf Belastungen hin untersuche. „Im schlimmsten Fall finden wir einen alten Dieselkanister im Teich. Wenn die Sedimente belastet wären, müssten wir sie gesondert entsorgen.“

Um den Einsatz von schwerem Gerät zu ermöglichen, legt die Waldheimer Firma übrigens extra eine eigene kleine Baustellenzufahrt an. So können Bagger und Lkw von der Flemmingener Straße direkt das Reinhardtsthal befahren. „Wir werden die Baustraße aufschottern und auch asphaltieren, damit sie tragfähig ist. Die Straße ist natürlich nicht für immer und der Asphalt minderwertig, aber sie wird erst einmal bleiben. Dann können sie die anderen Firmen, die sich an den Bauarbeiten in der Parkanlage beteiligen, auch nutzen“, sagt Axel Nixdorf. Der kleinen Straße müssen vorerst gut sieben Parkplätze der Sparkassenfiliale weichen.

Damit auch schweres Gerät das Reinhardtsthal gut erreichen kann, legen die Arbeiter der Waldheimer eigens eine Baustraße an. Angrenzende Parkplätze müssen erst einmal weichen. Quelle: Sven Bartsch

Ein Park der Generationen

Die Arbeiten am Parkteich sind Teil des ersten Bauabschnitts im Reinhardtsthal. Gut 35000 Euro kostet es die Stadt, das Gewässer wieder auf Vordermann zu bringen. Insgesamt hat die Stadt für die ersten Maßnahmen aber fast 270 000 Euro vorgesehen. Es sie geplant das Gefälle der Zugänge zu dem Park anzugleichen und barrierefrei zu gestalten, sagt Ronald Kunze. Auch neue Bänke solle Harthas grüne Oase bekommen – in weiß, so wie sie früher einmal waren. Ebenfalls würde man die Gehwege erneuern. „Die Steine, mit denen die Wege begrenzt sind, sind besonders und kommen aus dem Erzgebirge. Wir lagern sie ein und werden sie dann wieder verwenden“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze. Die Aufträge für die Arbeiten müssen aber noch vergeben werden. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Im dann folgenden zweiten Bauabschnitt, so sieht es die Planung vor, wird das Denkmal, das jetzt noch in der Mitte des Parks steht, aufgefrischt und an einen neuen Platz versetzt – hinten beim Teich. An seiner statt solle dann ein Spielplatz entstehen. „Es soll ein Park der Generationen werden, in dem sich alle Harthaer begegnen können“, sagt Bürgermeister Kunze.

Europa finanziert Harthas Stadtpark mit

Das Thema Reinhardtsthal steht schon seit einigen Jahren auf der To-do-Liste der Stadtverwaltung. Bis lang hätten jedoch die finanziellen Mittel gefehlt, erklärt Harthas Stadtoberhaupt Kunze. „Es gab kein Fördermittelprogramm und wir konnten die Eigenmittel nicht aufbringen, weil andere Dinge Vorrang hatten.“ Jetzt gibt es entsprechende Förderprogramme. Die Instandsetzung des Reinhardtsthals finanziert die Stadt mit Geld aus dem europäischen Förderprogramm Leader.

Von Tim Niklas Herholz