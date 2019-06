Hartha

Aus dem Rathaussaal waren am Freitag quietschende Geräusche zu hören, denn 14 Babys wurden von der Stadt in Empfang genommen.

Um den Austausch zwischen Stadt und den frischgebackenen Eltern zu fördern, ist der Babyempfang bereits lange Tradition im Harthaer Rathaus. Wo man im Saal auch hinsah, sah man in zufriedene Gesichter. Und wie sich herausstellte leben die Familien im großen und ganzen gerne in der Industriestadt. Die meisten Mütter freuen sich über viele Spielplätze und Parks. Die Langenauerin Katrin Kunze beklagte sich hingegen darüber, dass es in ihrem Wohnort keinen einzigen gäbe. Dennoch sei sie von Leipzig dorthin gezogen. „Einer der Gründe war, dass es keine Kitaplätze gab“, berichtete sie.

Mit Stempelkarte zum Kitaplatz

Seit diesem Jahr gibt es ein neues System in der Stadtverwaltung. Sobald die neuen Eltern ihr Kind anmelden, erhalten sie eine Karte. Mit dieser gehen sie zu der Kita ihrer Wahl und melden den Nachwuchs an. Wenn ein Platz frei ist, wird die Karte abgestempelt und wieder bei der Stadt abgegeben, so können sie sicher sein einen Platz zu haben. „Früher haben Eltern zur Sicherheit zwei Anmeldungen abgegeben, so dass manche keinen Platz oder sehr spät einen erhalten haben“, berichtete Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Und die Eltern können es bestätigen, es sei sehr leicht gewesen einen Platz zu bekommen.

Von Nicole Grziwa