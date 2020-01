Hartha erwartet ein Jahr mit Abwechslung

Hartha

Das Jahr in Hartha und in der Hartharena ist geplant, und der Veranstaltungskalender für das Jahr 2020 steht. Die Hartharena ist weiterhin sehr gefragt, das zeigt auch die Resonanz aus dem vergangenen Jahr: Konzerte, Messen und Feiern lockten dabei mehrere tausend Besucher an.

Günter Roßberg, Leiter des Kultur- und Sportbetriebes der Stadt, hat zusammen mit allen Beteiligten für das volle Programm gesorgt: „Wir haben viel Altbewährtes, aber auch ein paar neue Veranstaltungen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der Events ähnlich, damit sind wir sehr zufrieden und es zeigt, dass hier auch wieder was los ist.“

Kompletter Kalender im Netz

Bereits im Januar zeigten sich mit dem Neujahrskonzert und dem Berufsinformationstag der Oberschulen die Nutzungsmöglichkeiten der Hartharena. Im Februar wird es im Vergleich etwas wilder: Beim „ Harth Rave“ mit der Band „Anstandslos und Durchgeknallt“ am 8. Februar soll gefeiert werden. Ruhiger wird es, ebenfalls im März, beim Frühjahrsputz mit der IG „Wir für ein schönes Hartha“. Mit dabei sind dieses Mal am 28. März auch die Ortschaften rund um Hartha. Im Sommer soll das Brunnenfest am 5. und 6. Juni nicht nur Harthaer, sondern auch viele andere Besucher anlocken. Veranstaltet wird das bunte Treiben rund um den Froschbrunnen am Markt.

Nachdem sich das Oktoberfest nun schon über zwei Jahre als Besuchermagnet bewährt hat, wird es 2020 die dritte Auflage geben. Am 17. Oktober heißt es, rein in die Dirndl. Der gesamte Kalender findet sich auf der Homepage der Stadt. Ergänzungen und Änderungen behält sich der Kultur- und Sportbetrieb vor.

Von Vanessa Gregor