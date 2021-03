Hartha im Farbenrausch

Hartha

Fast 20 Grad und Sonne. Es ist gerade mal Anfang März und dennoch fühlt sich so mancher Tag in der Region schon richtig vorsommerlich an. Das liegt an den milden Temperaturen, aber auch an dem bunten Farbenmeer, das sich in den Gewächshäusern der Firma Blubäu in Hartha erstreckt. Frühjahrsblüher wie Stiefmütterchen, Hornveilchen und Primeln sorgen für die Frühjahrspracht.

Nach der Winterpause hat Sven Wunder seinen Betrieb wieder für die Kunden geöffnet. Tausende Blumen warten nur darauf, abgeholt zu werden. Das geht in Hartha fast unwirklich normal. Kein Click und Collect, kein Vorbestellen am Telefon. Nur das vorgeschriebene Maskentragen erinnert daran, dass das Coronavirus noch immer unterwegs ist. Zwar gibt es auch Zulassungsbeschränkungen für das Gelände von Blubäu, auf Grund der großen Fläche dürfen sich aber 44 Personen gleichzeitig dort aufhalten.

Jedes Grad zählt

Generell spielt das Virus für Floristen wie ihn eher eine beigeordnete Rolle, sagt Sven Wunder. Sonne und Schnee dafür eine umso größere. „Die erste Woche lief sehr gut, diese kommen etwas weniger Kunden, weil das Wetter wieder ein bisschen schlechter war. Wir sind einfach extrem abhängig vom Wetter“, sagt der Geschäftsführer von Blubäu.

Das Wetter, gerade der schwere Wintereinbruch im Februar, hat auch direkte Auswirkungen auf den Anbau der Blumen. „Für die Pflanzen selber ist das eigentlich kein Problem, weil sie im beheizten Gewächshaus stehen. Das Heizen ist aber kostenintensiv. Jedes Grad, das ich wärmer heizen muss, kostet 200 bis 300 Euro am Tag“, erklärt Sven Wunder.

50 000 Blumen für die Tonne

Im letzten Jahr bekam die Firma Blubäu jedoch auch zu spüren, was der Lockdown für Unternehmen bedeutet. Knapp drei Wochen musste der Betrieb aus Hartha schließen. Im Verhältnis zu anderen Händlern eine kurze Zeit – für viele Blumen aber schon zu lange. „50 000 Pflanzen mussten wir wegwerfen. Wir konnten sie ja nicht verkaufen“, sagt Sven Wunder.

Und auch das Personal fehlte. „Viele unserer Saisonkräfte aus dem Ausland können nicht nach Deutschland einreisen. Aber wir brauchen die Manpower, um uns um die Blumen kümmern zu können. Sie brauchen Fürsorge, müssen täglich gewässert werden und wenn sie wachsen auch ausgestellt werden.“

Am Anfang ihrer Lebenszeit stehen die Pflanzen dicht an dicht, um die Wärme besser nutzen zu können. Ausstellen bedeutet in der Fachsprache, dass das sprießende Grün mit zunehmender Größe weiter auseinander gestellt werden muss. „Sonst wachsen die Blumen ineinander und fangen an zu schimmeln“, erklärt Blumenfachmann Wunder.

Frühjahrsblüher gehen weg wie warme Semmel

Wer noch nicht zugeschlagen hat, sollte sich so langsam sputen. Nach gut eineinhalb Wochen leeren sich die Gewächshäuser in Hartha schon wieder. Das liegt auch daran, weil die Firma in diesem Frühjahr weniger Blumen anbietet, als sonst. Wegen der unberechenbaren Situation hat sich Sven Wunder dazu entschieden, weniger Setzlinge aufzuziehen. „Im letzten Jahr hatten wir 180 000 Frühjahrsblüher. Dieses Mal ist es nur die Hälfte und 20 000 bis 30 000 haben wir noch da“, sagt Sven Wunder. Blubäu verkauft die Farbenpracht neben dem Standort in Hartha auch in der Döbelner Innenstadt, sowie in Leipzig und in Dresden.

Dass Blubäu seine Tore für den Besucherverkehr öffnen darf, liegt an der Coronaschutzverordnung des Freistaates Sachsen. Selbstproduzierenden und vermarktenden Floristen ist das erlaubt. Blumenläden, die ihre Pflanzen zum Beispiel von Großhändlern beziehen, müssen geschlossen bleiben. Seit dem 15. Februar dürfen aber auch die kleineren Blumenhändler ihre Ware per Click und Collect an den Kunden bringen.

Von Tim Niklas Herholz