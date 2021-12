Hartha investiert 2022 acht Millionen Euro 

Hartha

Insgesamt acht Millionen Euro will die Stadt Hartha im kommenden Jahr investieren. Das ist im Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 verankert. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) gibt einen Ausblick auf einige Projekte.

Eins der wichtigsten Vorhaben ist der Anbau an die Pestalozzi-Schule. Allein 1,3 Millionen Euro muss die Kommune dafür aufbringen. Zu zwei Dritteln wird der Anbau gefördert von der Sächsischen Aufbaubank. Planung und Bau vom neuen Feuerwehrgerätehaus in Gersdorf ist ebenfalls fest auf der Agenda, die Planung für 2022, der Bau dann für das Jahr 2023. „Dafür müssen noch die Fördermittel bewilligt werden“, so Kunze. Er ist in diesem Punkt zuversichtlich. Das neue Gerätehaus soll rund 430 000 Euro kosten und Stellplätze für zwei Fahrzeuge haben.

Spannend wird der Kauf eines Feuerwehrautos, nämlich eines Hilfslöschfahrzeuges HLF 20. Hierfür mussten sich mehrere sächsische Kommunen zusammentun, um eine bessere Förderquote zu erwirken. „Ziel ist, ein günstigeres Angebot zu bekommen, wenn drei Kommunen ein identisches Fahrzeug bestellen. Es soll zu dritt ausgeschrieben werden“, so Kunze. Die Gesamtkosten betragen 489 000 Euro. Schreiben alle drei Kommunen ein Fahrzeug für sich aus, wird der Ankauf nicht nur zu 30 Prozent, sondern zu 50 Prozent gefördert.

Da sich in der Nähe keine Kommune fand, die ein solches Fahrzeug ankaufen möchte, musste Hartha seine Fühler weiter ausstrecken. Mit im Boot sind nun Glashütte bei Herzberg sowie Beilrode bei Torgau. „Im Dezember sollte schon ausgeschrieben werden. Leider hat sich das verzögert“, so Kunze weiter. Das wird also zu Jahresbeginn in Angriff genommen.

In Sachen Straßenbau kommt im nächsten Jahr ein größeres Projekt auf Hartha zu, welches die Stadt mit den Nachbarn in Waldheim verbindet. Die Staatsstraße 36 wird erneuert. Dies betrifft eine Strecke von etwa zwei Kilometern. Von Waldheim aus beginnt das an der letzten dortigen Wohnbebauung und reicht bis in die Dresdener beziehungsweise Leipziger Straße. Im Zuge eines Tauschs mit der Umgehungsstraße, die in die Baulastträgerschaft des Freistaates übergegangen, aber in einem besseren Bauzustand ist, gab es für die Strecke zwischen Waldheim und Hartha eine Ausgleichszahlung. Diese wird nun verwendet, um die Ortsverbindung zu erneuern. Als erstes geht der Abwasserzweckverband an den Start. Im ersten Abschnitt, von der Kauflandkreuzung bis Ortseingang Hartha, wird zunächst ein neuer Abwasserkanal verlegt.

Von Steffi Robak