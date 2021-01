Hartha ist Corona-Hotspot

Hartha

Bundesweit sind die Zahlen der Corona-Neuinfektion auf einem konstant hohen Niveau. Der Freistaat Sachsen ist besonders betroffen. „Das Virus hat unsere Stadt lange Zeit verschont, jetzt ist es aber auch in Hartha angekommen“, sagte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Doch Corona ist nicht nur in Hartha angekommen, sondern hat sich auch schon ausgebreitet. Alleine in den letzten sieben Tagen gab es 68 Neuinfektionen in der Stadt. Der Inzidenzwert liegt bei 978,6 (Stand: 15. Januar).

„Wie schon gesagt, wurden wir lange Zeit verschont. Warum die Zahlen in Hartha jetzt so hoch sind, kann ich nicht sagen. Der Altersschnitt der Harthaer Bürger ist höher als in anderen Gemeinden. Vielleicht verbreitet sich das Virus in Regionen mit vielen älteren Menschen einfach schneller. Das ist aber nur eine persönliche Vermutung meinerseits“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze. Einen nachlässigen Umgang mit den Coronamaßnahmen kann der Bürgermeister bei seinen Bürgen jedenfalls nicht erkennen. „Das Virus und die Maßnahmen sind auf jeden Fall im Bewusstsein der Leute angekommen.“ Die Stadt setzte jede mögliche Maßnahme um, Verbesserungspotenzial gäbe es aber natürlich immer. „Ich gehe davon aus, dass das Tragen von FFP2-Masken in ein paar Wochen zum Alltag gehören wird“, sagt der Bürgermeister.

Ratloses Hartha

Auch Harthas Stadträte können sich keinen Reim auf die hohen Infektionszahlen machen. „Da bin ich wirklich überfragt“, sagt Stadtrat Sören Lungwitz (Freie Wähler). In den Firmen könne man das Umsetzen der Maßnahmen und den Umgang der Mitarbeiter untereinander und mit dem Virus gut steuern. Er vermute, dass die meisten Ansteckungen im privaten Umfeld statt fänden und das ließe sich nicht kontrollieren.

„Es ist nicht zu erklären“, sagt auch Christian Zimmermann, Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der CDU. Das Wichtigste sei jetzt, die Gefährdeten zu schützen. Dennoch halte er nichts davon mit Zahlen Ängste zu schüren. „Die Zahlen sind manchmal irreführend. Oft kommen rasante Anstiege auch durch Nachmeldungen zustande.“ Zimmermann kritisiert auch die Lockdown-Strategie der Regierung. „Die Politik hätte früher an alternativen und langfristigen Konzepten arbeiten sollen. Wir können nicht von einem Lockdown in den nächsten stolpern. Ich weiß nicht, wie lange das wirtschaftlich noch durchzuhalten ist – gerade für die kleineren Unternehmen“, sagt er. So müssten auch die finanziellen Hilfen einfach schneller und unkomplizierter ankommen.

Kein Verständnis für Leugner

Das Pflegeheim Schönerstädt ist akut von der Ausbreitung des Virus in Hartha betroffen. „Ja, wir haben positive Fälle in unserem Haus. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären“, sagt Geschäftsführerin Simone Gerson. „Wir testen jeden Tag alle Mitarbeiter und Bewohner und wir wissen nicht, wie das Virus ins Haus kommen konnte. Wir tun wirklich alles, aber das Virus ist unaufhaltsam“, sagt die Heimleiterin. Sie könne nicht verstehen, dass es immer noch Menschen gäbe, die das Virus und seine Gefährlichkeit leugnen.

In Hartha gibt es drei Pflegeeinrichtungen. Das erhöhte Testaufkommen in den Einrichtungen könnte einer von mehreren Gründen sein, warum gerade die Zahlen in Hartha steigen. Denn mit den Tests steigen auch die positiven Ergebnisse proportional an. Dennoch wäre es falsch mit dem Finger auf die Pflegeheime zu zeigen, sagt Simone Gerson. „In der Pflege kämpft gerade jeder, um das Virus zu beherrschen. Es ist aber sehr schwer Demenzkranken zu erklären, dass sie eine Maske tragen müssen und nicht rumlaufen dürfen. Man kann die Menschen ja auch nicht einsperren. Da hat niemand Schuld.“

Von Tim Niklas Herholz