Hartha läutet Weihnachtscountdown ein

Hartha

Mit dem Bauchladen bewaffnet bahnt sich Maximilian Wyßuwa seinen Weg durch die Besucher des Weihnachtsmarktes in Hartha. Der 13-Jährige besucht die siebte Klasse am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha. Gemeinsam mit seinen Klassenkameraden betrieb er am Sonnabend einen der Stände auf dem Weihnachtsmarkt. Das heißt, wenn er nicht gerade mit dem Bauchladen voran durch die Massen steuerte. „Wir verkaufen Marmelade, Hot Dogs und Gestecke“, zählt der 13-Jährige auf. Sein Freund Marque Wagner (13) assistiert ihm in Sachen Geld kassieren. „Die Einnahmen wollen wir für unser Skilager nutzen“, erzählte er.

Am einem der benachbarten Stände wartet Regina Göhler auf eine warme Waffel mit Schokolade. „Die ist für meine Tochter“, sagt sie. Die Familie wohnt in der Nähe von Leipzig, aber für die Weihnachtsfeiertage kommen sie zurück in die Heimat, um die Oma zu besuchen. „Der Harthaer Weihnachtsmarkt ist wirklich etwas Besonderes. Wir kommen jedes Jahr und wurden noch nie enttäuscht“, so Regina Göhler. Flüsternd verrät sie, dass sie hier sogar letzte Geschenke besorgt, die Heiligabend unter dem Baum liegen dürfen.

Einzigartige Mischung

Die Mischung zwischen klassischem Weihnachtsmarkt und den zahlreichen Händlern, die ihre Lager als Umrandung aufgeschlagen haben, ist nahezu einzigartig in der Region. Am Sonnabendnachmittag ist kaum ein Vorankommen, so viele Besucher tummeln sich auf dem sonst eher leeren Marktplatz.

Auf der Bühne zaubern kleine Künstler ein weihnachtliches Programm. Die Jungen und Mädchen vom Kinderhaus Hartha singen, tanzen und sagen Gedichte auf. In den Zuschauerreihen vor der Bühne stehen stolze Mamas, Papas, Omas und Opas. Wie familiär es in Hartha zugeht, beweist eine der Erzieherinnen. Sie entdeckt einen ehemaligen Schützling – mittlerweile selbst Mutter und mit dem Nachwuchs im Publikum. „Ist das schön zu sehen“, sagt sie.

Volle Innenstadt

Mit leuchtenden Augen sitzt Sarah-Lena (9) unterdessen auf einem der Holzpferde, die Teil des nostalgischen Karussells sind. Mutter Sabine Martin erlaubte ihr, eine weitere Runde zu fahren. „Sie liebt Fahrgeschäfte – vor allem die mit Tierfiguren“, sagt die Geringswalderin.

Zwei volle Tage stand Hartha ganz im Zeichen des Weihnachtstrubels. In der Stadt tobte das Leben. Der Weihnachtsmarkt etabliert sich von Jahr zu Jahr mehr zur Tradition – auch über die Grenzen der Stadt hinaus.

Von Stephanie Helm