Hartha plant Frühjahrsputz

Hartha

Der Winter ist gerade erst wieder über Deutschland eingebrochen. In Hartha denkt die Stadt jedoch bereits wieder an den jährlichen Frühjahrsputz. Am Sonnabend, 27. März, sollen die Stadt und ihre Ortsteile wieder auf Vordermann gebracht und Parkanlagen und öffentliche Plätze vom Winterdreck befreit werden.

Silke Weise von der Interessengemeinschaft „Wir für ein schönes Hartha“ lädt jeden Harthaer und jede Harthaerin dazu ein, mit an zu packen. Treffpunkt ist um 9 Uhr, im Stadtpark an der Südstraße.

Der städtische Bauhof wird am 27. März auch unterwegs sein und den zusammengekehrten Müll einsammeln und entsorgen. Auch den, den fleißige Harthaer auf ihren privaten Grundstücken beim Frühjahrsputz zusammentragen.

Ein gesondertes Hygienekonzept gäbe es für den Frühjahrsputz nicht. Dennoch würde man auf die Hygiene achten, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. So sollen die Wagen des Bauhofs auch nur jeweils von einem Mitarbeiter zur Zeit genutzt werden.

Derzeitig ist es nicht so leicht, konkrete Termine zu planen. Deshalb gibt es auch jetzt schon einen Ausweichtermin, falls das Wetter oder die pandemische Infektionslage die Pläne für den Frühjahrsputz durchkreuzen. In diesem Fall sollen dann am 24. April die Besen und Rechen in Hartha geschwungen werden.

Von Tim Niklas Herholz.