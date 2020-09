Hartha saniert seine Bäche im Stadtgebiet

Hartha

Zur Erhaltung der Gewässer hat der Freistaat Sachsen der Stadt Hartha rund 67 500 Euro zur Verfügung gestellt. An drei Stellen beginnen nun Bachsanierungen, die aufgrund der bereits auftretenden Straßenschäden dringend nötig sind.

Am Schanzenbach in Gersdorf hat das Wasser schon einen großen Teil des Hanges ausgespült. Die Straße bricht mittlerweile seitlich ab, die Schadstelle ist abgesperrt. Dort sehen die geplanten Maßnahmen die Fällung von drei Bäumen vor. Anschließend entfernen Arbeiter den abgerutschten Boden und bauen L-förmige Elemente aus Beton auf der Fahrbahnseite ein. Dies und die Pflanzung acht neuer Bäume sollen die Böschung sichern. Für die Neupflanzungen eigneten sich Erlen besonders gut, da ihr Wurzelwerk dem Boden Stabilität verleihe und bei ansteigendem Wasserpegel die Böschung und somit auch die Straße vor Schäden schütze. Solche Arbeiten erfolgten in Absprache mit der Naturschutzbehörde, erklärt Ronald Kunze.

Projekt soll noch vor dem ersten Frost fertig werden

Der Bürgermeister der Stadt Hartha berichtet von kommenden Straßensperrungen. „Die werden wir rechtzeitig ankündigen und Umleitungen werden ausgeschildert sein“, sagt Kunze. Zudem erfolgten die Sperrungen nur zeitweise und in Absprache mit dem Schüler- und Personennahverkehr. Eltern, deren Schüler den Bus nutzen, müssten sich also keine Sorgen machen.

Am Steinaer Bach ist ein ähnliches Vorgehen geplant. Den abgerutschten Boden abtragen, einen Steinsatz einbauen und 50 Bäume pflanzen – das sieht der Bauplan vor. Zusätzlich sollen Weidensetzstangen die Böschung stützen. Zudem entfernen Arbeiter die beschädigte Stützwand gegenüber der Bushaltestelle. Für den Flemmingener Bach sieht die Bauverwaltung 35 neue Bäume sowie den Rückbau von Stahl- und Betonelementen im Bachlauf vor. An allen Baustellen führen die zuständigen Arbeiter zunächst Grünschnittarbeiten durch.

Das Projekt soll noch innerhalb der frostfreien Zeit begonnen und abgeschlossen werden. Dabei beteiligten sich sogar mehr Firmen als vor Corona üblich, so Bürgermeister Kunze. Mit Aufträgen für das Handwerk möchte er die Region wirtschaftlich stärken und eine klare Botschaft senden: „Wir machen weiter.“ Auch die Regierung Sachsens lasse Kommunen wie Hartha nicht hängen und stelle Geld zur Verfügung.

Von Sonja Lauer