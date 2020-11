Hartha soll wieder aufblühen

Hartha

„Es war wirklich nicht die schönst Ecke der Stadt“, sagt Silke Weise vom Heimatverein. Die Rede ist vom Vorplatz des alten Harthaer Bahnhofs. Weise und ihre Mitstreiter der Interessengemeinschaft „Wir für ein schönes Hartha“ im Heimatverein haben nun dafür gesorgt, dass der Platz im Frühling farbenfroh erblühen kann.

„Im Frühjahr haben wir mit dem Rückbau des alten Platzes begonnen“, sagt Weise. Der alte Teer und die ehemalige Zufahrtsstraße wurden beseitigt. An ihrer statt sollen im Frühling Kirschbäume, Blumen, Ligusterhecken, eine Eiche und grüne Wiesen Spaziergänger und Fahrradfahrer zum Verweilen einladen. Dazu wurde auch eine Sitzecke samt Fahrradständer angelegt.

Anzeige

Die Herrichtung des Platzes hat, laut Silke Weise, insgesamt 13.200 Euro gekostet. 10.000 Euro werden durch das europäische Förderungsprogramm „Leader“ übernommen. Die restlichen 3.200 Euro hat er Heimatverein aus eigener Tasche bezahlt. Weitere Unterstützung erfuhr der Heimatverein durch Spenden von Unternehmen. Die Firma Estler, die an den Baumaßnahmen beteiligt war, stiftete die massive, hölzerne Sitzgruppe. Und auch die Fielmann AG half bei der Gestaltung. Das bekannte Augenoptikunternehmen stellte Pflanzen im Wert von 2.200 Euro zur Verfügung.

Die Firma Estler stiftete eine neue Sitzgruppe, die Spaziergänger zum Verweilen einladen soll. Quelle: Tim Niklas Herholz

Im Mai hatte der Heimatverein die Fördergelder beantragt, seit September laufe nun bereits die Neugestaltung der Fläche. „Ohne Fördermittel wäre das hier nicht möglich gewesen. So ein Projekt lässt sich nur mit gegenseitiger Unterstützung umsetzen und wir freuen uns auch über jede Spende“, sagt die Vorsitzende des Harthaer Heimatvereins Silke Weise.

Im kommenden Jahr will der Heimatverein auf dem Platz am Bahnhof und an fünf weiteren Verweilpunkten in der Stadt Infotafeln aufstellen. Auch für dieses Vorhaben haben regionale Unternehmer bereits ihre Hilfe zugesagt.

Von Tim Niklas Herholz