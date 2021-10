Hartha und Döbeln: Betrügerische Handwerker

Döbeln/Hartha

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Döbeln ermittelt in zwei Fällen, bei denen durch EC-Kartenzahlung an vermeintliche Handwerker ein Schaden von über 4000 Euro entstand. Geschehen ist das in Hartha und in Döbeln, am 9. sowie am 16. Oktober.

Das Zehnfache abgebucht

Folgendes teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Anfang Oktober suchte ein Mann aus Hartha für einen Wasserschaden im Bad einen Handwerker. Im Internet bestellte er einen Klempnerservice. Ein Mann erschien und begutachtete den Schaden. Die Behebung sollte wenige Tage später erfolgen.

Der Handwerker füllte einen Auftragszettel aus und vermerkte einen Preis von 200 Euro, der sofort per mobilem EC-Kartengerät zu zahlen war. Im Nachgang fiel auf, dass nicht 200 Euro sondern 2000 Euro abgebucht wurden. Eine Reparatur des Schadens erfolgte nicht.

Arbeiten nicht verrichtet

Ein offenbar damit im Zusammenhang stehender Fall trug sich in Döbeln zu. Mieter eines Einfamilienhauses suchten im Internet nach einem Schädlingsbekämpfer und beauftragten ihn telefonisch. Dieser erschien, begab sich allein in den betroffenen Bereich und gab an, mit Ködern und Spray seine Arbeit verrichtet zu haben. Die Abrechnung erfolgte ebenfalls über eine sofortige Zahlung mit einem mobilen EC-Kartengerät.

Ohne vorherige Preisabsprache mussten über 2000 Euro gezahlt werden. Nachdem der vermeintliche Kammerjäger verschwunden war, stellten die Mieter fest, dass keine Köder ausgelegt und keinerlei Leistung erbracht wurden. In beiden Fällen erfolgten die Überweisungen mit den EC-Kartengeräten an denselben Empfänger.

Weitere Fälle möglich

Die Polizei schließt nicht aus, dass es im Bereich Döbeln ähnliche Fälle gab. Geschädigte dieser Masche werden gebeten, Anzeige zu erstatten.

Zudem rät die Polizei, für Handwerksleistungen ortsansässige Firmen besser zu beauftragen. Die regionalen Handwerkskammern bieten eine Handwerkersuche/-vermittlung an. Bei Recherchen im Internet ist oft nicht zu erkennen, woher die Firmen stammen, die zumeist besonders günstige Angebote offerieren.

Von daz