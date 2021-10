Hartha und Fröndenberg: Freunde helfen Freunden

Hartha

„In und um Hartha erinnert mich vieles an Fröndenberg. Dazu gehören vor allem die liebenswerten dörflichen Ortsteile. Die Landschaft ähnelt sich sehr. Aber das Schönste ist: Wenn wir hierher kommen, ist es, als wären wir erst gestern da gewesen. Die Menschen sind sehr herzlich.“

Die Fröndenberger Bürgermeisterin Sabina Müller (SPD) hat dieses Amt erst seit November inne. Es ist ihr trotzdem anzumerken, dass sie für Hartha und für die Harthaer viel übrig hat. Sie gehörte zu einer Delegation von 22 Fröndenbergern, die am Wochenende Hartha besuchten.

30 Jahre Partnerschaft

Die Partnerschaft beider Städte dauert nun schon drei Jahrzehnte an. Die ersten Jahre war es auf Harthaer Seite der 2011 verstorbene Bürgermeister Peter Daniel und auf Fröndenberger Seite Willi Demmer, welche die ersten gemeinsamen Schritte der Kommunen lenkten.

Willi Demmer ließ es sich auch nicht nehmen, am Wochenende mit nach Hartha zu reisen. Nach wie vor fühlt er sich der Partnerstadt engstens verbunden. Daniels Nachfolger Gerald Herbst war an einigen Stationen mit den Gästen unterwegs.

Besuch im Gewerbegebiet

In der Hartharena gab es ein festliches Programm. Am Sonnabend wurde eine Rundfahrt durch die Kommune geboten, unter anderem mit einem Besuch im Gewerbegebiet beim Unternehmen Steinmetz Just. Am Sonntag besuchten Harthaer und Fröndenberger gemeinsam den Festgottesdienst anlässlich des Tags der Deutschen Einheit in der Harthaer Stadtkirche. Kantor Michael Fromm gab im Anschluss eine Führung.

Was zeugt nun heute noch in Hartha von der Städtepartnerschaft? Das Gewerbegebiet hat eine Fröndenberger Straße. Die Feuerwehrleute beider Kommunen sind sich freundschaftlich verbunden, ebenso die Mitglieder des Rassegeflügelzüchtervereins.

Starthilfe aus Fröndenberg

„Freundschaft ist ein hohes Gut, welches ständig belebt und weirentwickelt werden möchte. Dafür muss man miteinander im Gespräch bleiben“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Anfangs, vor drei Jahrzehnten, leisteten die Fröndenberger in Hartha in Größenordnungen Starthilfe.

Geholfen wurde mit einem Drucker für das Rathaus und einer Menge Rat und Tat in Sachen Stadtfinanzen. Im Vergleich dazu habe man derzeit die gleichen Probleme zu wälzen, da sind sich Müller und Kunze einig. „Das Thema Stadtentwicklung bewegt uns ebenso wie Hartha,“ so Müller. Hier wie dort ist der Denkmalschutz dabei der Dreh- und Angelpunkt. Auch habe Fröndenberg mit der Sogwirkung größerer Städte wie Dortmund oder Düsseldorf zu kämpfen so wie Hartha mit Leipzig oder Dresden. Und: Der Fachkräftemangel mache den Unternehmen beider Kommunen zu schaffen. Eng verbunden sind die Kirchgemeinden der Partnerstädte. So überbrachte Jochen von Nathusius aus Fröndenberg Grüße nach Hartha, welche Christian Zimmermann vom Harthaer Kirchvorstand erwiderte.

Harthaer sammeln für Flutopfer

In der Harthaer Kirchgemeinde wurde für Menschen Geld gesammelt, die beim Hochwasser in Nordrhein-Westfalen Schaden nahmen. Bisher kam eine vierstellige Summe zusammen. Über eine Stiftung der Sparkasse kommt sie den Hochwassergeschädigten zugute.

Von Steffi Robak