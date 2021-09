Region Döbeln

Mit dem Sommer neigt sich auch der Buchsommer dem Ende zu. Bis Freitag können die Kinder und Jugendlichen ihre Bücher zurück in die Bibliotheken bringen, die sie im Rahmen der Ferienaktion gelesen haben – in Roßwein ist die Aktion bereits abgeschlossen. Wer in den sechs Wochen drei Bücher gelesen hat, darf zur Abschlussfeier seiner Bibliothek teilnehmen. Dabei wird zuvor mit einem kleinen Quiz geprüft, ob die Schülerinnen und Schüler das Buch auch gelesen haben.

Abschluss mit Kanu und Kreativprogramm

Die Harthaer feiern ihren Abschluss am Freitag, 17. September, ab 15 Uhr in der Bibliothek am Markt. Dabei werden nicht nur die Zertifikate übergeben, es gibt auch ein kreatives Mitmachprogramm, die ein Künstler anleitet. Mehr wollte die Stadtbibliothek noch nicht verraten.

Die Leisniger und Waldheimer treffen sich bei gutem Wetter am Mittwoch, 15. September, am Bootshaus an der Muldenwiese. Ab 16 Uhr können die Kinder und Jugendlichen Volleyball oder Fußball spielen, aber auch mit dem Kanu auf der Mulde paddeln und erhalten ihr Abschlusszertifikat. Wichtig sei, dass sich die Teilnehmer für die Abschlussfeier anmelden. „Wir brauchen die Rückmeldungen, damit wir besser planen können“, sind sich die Leiterinnen Andrea Zenker aus Hartha und Kerstin Otto aus Leisnig einig.

Ohne Feier in Döbeln und Roßwein

In Döbeln entfällt die Abschlussfeier in diesem Jahr erneut. Wegen der aktuellen Corona-Situation wollen sie die Veranstaltung ins nächste Jahr verschieben. Auch in Roßwein wird es keine Abschlussfeier geben. Dennoch sei das Angebot, das es seit 2012 in Sachsen gibt, gut angenommen worden, sagen die Bibliotheken.

Von Kathleen Retzar