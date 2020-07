Hartha wird eine Tartanbahn bauen

Hartha

Harthas Stadträte haben sich in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause für den Bau einer neuen Tartanbahn im Stadion Wiesenstraße entschieden. So simpel dieser Satz klingt, so wenig einfach war die Entscheidungsfindung. Kontrovers und emotional wurde der Tagesordnungspunkt diskutiert. Am Ende stimmten zwölf von 16 anwesenden Stadträten für den Beschluss, eine Tartanbahn vorbehaltlich der Finanzierung im Haushalt 2020/21 und der Fördermittel-Inanspruchnahme zu bauen. Drei Räte, darunter Dr. Wolfgang Fichtner und Udo Chmelarz von der Freien Wählergemeinschaft Hartha, stimmten gegen den Beschluss. Weiterhin gab es eine Enthaltung.

„Bitte stimmen Sie zu!“

Rene Geipel, Vereinschef der Harthaer Leichtathleten, nutzte gleich zu Beginn der Sitzung in der Bürgerfragestunde die Chance, die anwesenden Räte noch einmal inständig zu bitten, den Bau der Tartanbahn endlich auf den Weg zu bringen. Seit fast zwei Jahrzehnten schwirrt das Thema durch Hartha, zwei Anläufe sind bis jetzt vergeblich gewesen. Nicht nur für die Sportler der Stadt, sondern auch für rund 1000 Schüler wäre der Umbau des Stadions ein deutliche Verbesserung der Bedingungen. Die Kindergärten würden das Stadion Wiesenstraße gern stärker nutzen, genauso wie Harthas Reha-Sportgruppe. Geipel zeigte sich hochgradig emotional, mehrfach versagte dem Vereinschef die Stimme. „Wir haben jetzt das dritte Mal die große Chance, das Projekt in Angriff zu nehmen. Bitte stimmen Sie zu.“

Rund 900 000 Euro würde der Tartanbahn-Neubau kosten. Während zuletzt von einer Sportförderung mit 50 Prozent die Rede war, gibt es jetzt die Möglichkeit über des Förderprogramm Stadtumbau 66,6 Prozent, also zwei Drittel der Kosten abgenommen zu bekommen. Hartha Eigenanteil würde sich damit nach aktuellen Berechnungen auf knapp 300 000 Euro belaufen.

Geld, das die Stadt nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Weshalb die Stadträte das Thema auch umfangreich diskutierten. Ein Großteil sprach sich unumwunden dafür aus, die Gelegenheit endlich zu nutzen und dem Slogan, mit dem Hartha wirbt – nämlich eine Stadt mit Weitblick zu sein – endlich Rechnung zu tragen. Denn die Investition in diese Tartanbahn sei eine Investition in die Zukunft – die Jugend, die Kinder. Es gehe darum, Anreize zu schaffen für Ansiedelungen in der Stadt und dazu gehörten auch gute Bedingungen für Schule und Vereine.

Keine belastbaren Zahlen vorhanden?

Grundsätzlich sei das alles richtig und er sei definitiv nicht gegen den Umbau des Stadions, erklärte Udo Chmelarz (FWG). Allerdings fehlten ihm belastbare Zahlen, die zum Beispiel darstellen könnten, ob man nicht mit dem Bau einer Tennenbahn, wie es sie jetzt bereits im Stadion Wiesenstraße gibt, kostengünstiger käme. „Ja, es muss etwas passieren, aber dazu brauchen wir eine objektive Bewertungsgrundlage“, kritisierte der Stadtrat den von Günter Roßberg, Geschäftsführer des städtischen Kultur- und Sportbetriebs vorgetragenen Vergleich, der seiner Auffassung nach nicht aussagekräftig sei. Der sagte aus, dass die Pflege einer Tennenbahn im Jahr rund 20 000 Euro kosten würde und man deshalb trotz der vielleicht höheren Anschaffungskosten am Ende mit einer Tartanbahn besser kommen würde. „Wir müssen abwägen: Zwischen dem, was wir wollen und dem was wir können“, fasste Dr. Wolfgang Fichtner (FWG) seinen Standpunkt zusammen. Auch ihm waren die Zahlen nicht aussagekräftig genug, weiterhin verwies er auf die durch Corona drohenden Mindereinnahmen für die Stadt in den nächsten Jahren. Er sei nicht gegen den Bau einer neuen Bahn, aber: „Der Zeitpunkt jetzt ist ungünstig.“

Fördermittel müssen abgeschöpft werden

Allerdings muss die Stadt noch in 2020 mit dem Bau der Bahn beginnen, erklärte Bürgermeister Ronald Kunze, weil sonst die Fördermittel verfallen. Mit dem jetzt gefällten Beschluss, der von den Besucherreihen im großen Rathaussaal zustimmenden Beifall erhielt, haben sich die Räte zumindest schon einmal für die Tartanbahn entschieden.

Von Manuela Engelmann-Bunk