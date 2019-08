Hartha

Der Countdown läuft: Nur noch etwas mehr als eine Woche können Schüler in den Tag hineinleben. Danach sind die Sommerferien vorbei und ein neues Schuljahr beginnt. Wer den Gedanken an den Ernst des Lebens beiseite schieben möchte, kann nächsten Donnerstag zum Ferienspieletag in die Stadtbibliothek gehen. Dort brauchen Kinder einen freien Kopf für Spiel und Spaß.

Neben Schülern sind auch die ganz Kleinen gefragt. Neu im Spielesortiment der Stadtbibliothek Hartha sind Spiele die für Kleinkinder ab zwei Jahre gedacht sind. „Da müssten die Eltern nur dabei bleiben“, sagt Mitarbeiterin Sophia Wolfram, die schon die letzten Ferienspieltage organisiert und durchgeführt hat. Dauerrenner seien Spiele wie „Ubongo Junior“, „Geistesblitz“ oder „Blurble“.

20 neue Spiele für die Ferienspieltage

Jedoch möchten die Bibliothekarinnen den Besuchern immer wieder Neues anbieten. Daher liegen in den Räumen am Harthaer Markt 20 neue Spiele bereit, die am 15. August erstmals für die breite Masse in Gebrauch kommen. Die Kinder, die beim Buchsommer-Frühstück teilgenommen haben, durften schon damit spielen. Gut angekommen sind die XXL-Spiele, die sie bei gutem Wetter draußen ausbreiten konnten. Nach dem Ferienspieletag am Donnerstag können die Spiele auch ausgeliehen werden.

Auf einem Tisch liegt allerdings schon eine weitere Neuheit aus. Viele neue Bücher und Spiele von Tiptoi können bereits ausgeliehen werden. Neu dabei sind auch Bücher, die für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahre gedacht sind. Bisher gab es nur welche für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahre.

In den Herbstferien wird der Spieletag wieder angeboten

Der erste Ferienspieletag in der Bibliothek fand bereits im Juli statt. „Das war der Rekorddonnerstag, als die Temperaturen so hoch waren“, erzählt Wolfram. Allerdings seien trotzdem einige Kinder dagewesen und hatten den Vorteil, bei den Spielen nicht anstehen zu müssen.

Nächsten Donnerstag können Kinder von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr in die Bibliothek kommen. Wer das Angebot diesmal verpasst, hat spätestens in den Herbstferien wieder die Möglichkeit.

Von Nicole Grziwa