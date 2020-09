Drei Straftaten in einer Nacht. Eine Harthaerin trieb es ziemlich wild in Waldheim am 15. November 2018. Brach zusammen mit ihrem Freund in eine Firma ein, wollte mit ihm Kupferrohre aus einem leer stehenden Haus stehlen und versuchte schließlich noch, mit einer gestohlenen Geldkarte 1000 Euro abzuheben. Dafür gab es jetzt im Amtsgericht Döbeln die Quittung.