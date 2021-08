Hartha

Sie haben außergewöhnliche Namen wie Iron Red, Malibu und Avocatus – letzterer ganz neu im Sortiment. Die Rede ist in diesem Fall nicht von Cocktails, sondern von Natursteinen, die im Harthaer Gewerbegebiet von der Firma Just verarbeitet und geliefert werden.

Vom Steinmetz zum Großhandel

Das Familienunternehmen gibt es seit 1956. Und entwickelte sich seitdem stetig weiter. Bis zur Wende bestand der Betrieb aus zwei Personen und war ein kleiner Steinmetzbetrieb, der von Heinrich und Margarete Just betrieben wurde. Sie produzierten Grabsteine für Hartha. Dann stieg Sohn Steffen zusammen mit den Geschwistern Harald und Heike ein.

Nach der Wende konnte das Unternehmen wachsen. Sie kauften mehr Maschinen, auch CNC-Maschinen, die computerprogrammiert die Platten zurechtschneiden. Vom kleinen Betrieb wuchsen sie zum mittelständischen Unternehmen mit 66 Mitarbeitern an, der als Großhandel Steine weltweit bestellt und an Küchenstudios und Bauunternehmen deutschlandweit beliefert. Auf 40 000 Quadratmeter stellen sie über 300 verschiedene Naturstein-, Keramik- und Quarzplatten in verschiedensten Farben aus. „Dennoch bestellen 40 Prozent der Kunden schwarze Küchen“, so Mirko Adam, Prokurist bei Just.

Auch Villen im Berliner Grunewald ausgestattet

„Wir haben gemerkt, dass die Leute im Lockdown mehr Zeit hatten für den Hausbau oder für eine Renovierung. Und auch Geld für gute Materialien ausgeben wollen, denn Naturstein ist sehr langlebig“, so Adam. Das untere Preissegment sei vergleichbar mit den qualitativ hochwertigen Produkten im Baumarkt. Nach oben seien aber keine Grenzen gesetzt. Ein Quadratmeter könne dann schon bis zu 5000 Euro kosten. Häufig werde so ein Material nur als Akzent für kleinere Flächen im Bad oder in der Küche genutzt. Es ist aber auch möglich eine komplette Küche aus Naturstein zu bestellen – mit dem nötigen Kleingeld.

Da das Unternehmen ein Großhandel ist, bestellen vorwiegend die Küchenstudios oder Bauleiter bei Just. Wer letztlich die Steinplatten eingebaut bekommt, ist oft unklar. Der RB Leipzig baut momentan das Stadion um und schaute für die Materialauswahl auch in Hartha vorbei. „Auch einige Villen im Berliner Grunewald haben wir ausgestattet“, so die Geschäftsmitinhaberin Heike Adam.

Doch der Lockdown hatte auch negative Seiten. Ein Schulungsraum sowie der Ausstellungsraum für die Grabsteine wurden noch vor Corona fertiggestellt, konnten aber noch nicht richtig genutzt werden. Im Schulungsraum sind aber auch schon die ersten Veranstaltungen und Meetings geplant.

Quereinsteiger und Azubis

Die Grabsteine haben sie immer noch im Sortiment. Karla Just hat den Bereich vor ein paar Jahren übernommen. Sie ist gelernte Steinmetzin und Restauratorin und arbeitete einige Jahre in Dresden in den Straßenzügen um die Frauenkirche und in Potsdam am Schloss Sanssouci. Die 33-Jährige ist im Unternehmen auch für die Ausbildung zuständig. „Wir haben zwar einige Quereinsteiger, die einen guten Job machen. Wir wollen dennoch gerne unseren Nachwuchs selbst ausbilden“, so Karla Just.

Im August starteten zwei Azubis in die Ausbildung zum Steinmetz. In Zukunft sollen auch wieder Fachkräfte für Bürokommunikation und Lagerlogistik ausgebildet werden. Projekttage oder Praktika waren schon gute Methoden, Interessierte für das Unternehmen zu finden. Karla Just kann ihren Beruf nur empfehlen. „Denn in dem Beruf kann man praktisch arbeiten, aber auch sehr kreativ.“

Von Kathleen Retzar