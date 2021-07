Harthaer Familienbetrieb startet neue Zeitrechnung der Lagerlogistik

Hartha

Man muss schon den Kopf in den Nacken legen, wenn man in ihrem Innern bis zur obersten Regaletage schauen will: 17 Meter hoch ist die neue Lagerhalle der Spedition Kipping, die im Harthaer Gewerbegebiet entstanden ist. Der hochmoderne Bau in leuchtendem Blau überragt alle anderen Gebäude. Nach einem Jahr Bauzeit ist das Millionenprojekt fertig und Anfang Mai in Betrieb genommen worden.

Bis unters Dach der 17 Meter hohen Halle reichen die Regale. Quelle: Sven Bartsch

Zwischen 40 und 50 Lkw befahren das neue Lager täglich. Neben weltweit handelnden Konzernen lagern auch viele Firmen aus der Region ihre Waren hier.

Kapazitäten ruckzuck ausgeschöpft

Sachsenobst beispielsweise oder auch die Wein- und Sektkelterei Ostrau. Schneller als gedacht waren die modernen Hochregale gefüllt.

Täglich bis zu 50 Lkw werden an den acht Rampen be- und entladen. Quelle: Sven Bartsch

„Das hat uns ein wenig überrannt“, sagt Geschäftsführer Karl Kipping und lacht. Mit seinen beiden Schwestern leitet der 53-Jährige die Spedition seit zehn Jahren. Dabei sind alle drei von der Pike auf.

Keiner hatte damit gerechnet, dass die Kapazitäten der riesigen Halle so schnell ausgeschöpft sein würden. Doch es werde einfach mehr bevorratet. „Die Lieferketten sind nicht stabil.“

Das hat mit der Corona-Krise zu tun, die das Harthaer Familienunternehmen ansonsten allerdings fast nicht gespürt hat. Denn die Güter, die mit den 50 Fahrzeugen der Spedition deutschlandweit transportiert werden, sind zu 90 Prozent Lebensmittel. „Da haben wir Glück gehabt“, sagt Karl Kipping. „Wer für die Automobilbranche fährt, bei dem hat es da schon anders ausgesehen.“

Platz für 24 000 Paletten

Mit 10 000 Quadratmetern ist der Hallenneubau in Hartha zwar um die Hälfte kleiner als das Lager, das Kippings seit 2014 in Oschatz gemietet haben und von dem sich die Firma perspektivisch trennen wird. Und doch gibt es jetzt statt 18 000 insgesamt 24 000 Palettenstellplätze.

Die Halle ist fertig, nur der Firmenschriftzug fehlt noch. Quelle: Sven Bartsch

„Die Höhe macht’s“, sagt Karl Kipping nicht ohne Stolz. Die dritte Kipping-Halle im Harthaer Gewerbegebiet steht in unmittelbarer Nähe zum 1998 gebauten Bürotrakt und ist die größte und modernste, mit nachhaltiger Heizungsanlage, acht Laderampen, vollautomatischer Temperatur- und Luftfeuchteregulierung.

Bevor überhaupt gebaut werden konnte, waren auf der Hanglage enorme Erdarbeiten erforderlich. Auch ein Regenrückhaltebecken musste gebaut werden, um bei starken Niederschlägen die Wassermassen der riesigen Dachfläche kanalisieren zu können. Geplant und gebaut wurde ausschließlich mit heimischen Firmen. „Allererste Sahne“, sagt Karl Kipping über die Zusammenarbeit. Dankbar sind die Firmenchefs auch den heimischen Kreditinstituten für die Unterstützung.

Ohne Abseilschein läuft nichts

Bis unters Dach reichen die Hochregale, die in Gängen stehen, die teilweise so lang sind wie eine Sprintstrecke im Stadion. Wer hier Stapler fährt, muss sich im Notfall auch abseilen können.

Rene Heinze hat auch einen Abseilschein. Den braucht der Lagerarbeiter, falls die Technik in luftiger Höhe mal ausfällt. Quelle: Sven Bartsch

Auf fünf Ebenen lagern die Waren. Im Schmalganglager jene, die etwas länger liegen. Anders als im sogenannten Schnelldrehenden Lager, in dem eswesentlich mehr Umschlag und damit Bewegung zwischen den Regalen gibt, sind die Gänge hier so schmal, dass sie nur mit speziellen Gabelstaplern befahren werden können.

Das Durchlaufregal direkt gegenüber hat Neigung, hier rutschen die Paletten auf Rollen nach vorn, sodass immer die älteste zuerst verladen wird. „First in, first out“ nennt sich das Prinzip der Logistik.

Zwischen zehn und 16 Grad Celsius dürfen in der Halle herrschen. Überall in den Gängen sorgen Lichtschranken für Sicherheit, Bewegungsmelder für durchdachten Lichteinsatz.

Digitale Staplernavigation geplant

Mit Kamera und Bildschirm ausgestattet sind alle Fahrzeuge, die mit leisem Summen durch die Regalreihen gleiten. Das gehört inzwischen dazu, genauso wie die Computertechnik und das neue Warenwirtschaftssystem. Jeder Kunde, der bei Kippings einlagert, hat einen eigenen Rechner.

Ohne Computer und Warenwirtschaftssystem läuft im Lager nichts mehr. Quelle: Sven Bartsch

Den Überblick behalten muss die Lagerleitung. Und auch die Stapler fahren in Hartha noch mit Menpower. Personell hat das Unternehmen für die neue Zeitrechnung in der Lagerlogistik noch einmal aufgestockt.

Zehn Leute unterhalten das Lager momentan im Ein-Schicht-Betrieb. Um die Abläufe noch stärker optimieren zu können, wird jetzt noch zusätzlich in ein digitales Staplernavigationssystem investiert.

Mit dem Pferdewagen fing alles an

Mit ein paar Pferden, einer Zugmaschine und drei Anhängern hatte Karl Kippings Vater Kurt am 1. April 1963 seinen Speditionsbetrieb begonnen. Das Geschäft hatte er von seinem Vater übernommen, der schon seit den 1940er-Jahren mit dem Pferdewagen Güter transportierte. 1998 war die Firma bereits so groß geworden, dass an einem Umzug vom alten Bahnhof ins Gewerbegebiet kein Weg mehr vorbei führte.

Seit 1998 hat das Familienunternehmen seinen Firmensitz im Gewerbegebiet Hartha. Quelle: Sven Bartsch

Mit dem Bau der ersten Lagerhalle begann das Unternehmen parallel zum Transport auch den Lagerbetrieb, der sukzessive ausgebaut wurde. Inzwischen hat das Familienunternehmen rund 100 Mitarbeiter, davon 70 Fahrer. „Wir sind mit unserer Kundschaft gewachsen“, sagt Karl Kipping. Und auch wenn mit der neuen Halle für den Moment das Ende der Fahnenstange erreicht ist: „Wir stagnieren nicht.“

Von Manuela Engelmann-Bunk