Die Kisten sind gepackt: Harthaer Hort Sonnenschein zieht um

Hartha

Die meisten Kisten im Hort Sonnenschein in der Harthaer Sonnenstraße sind schon gepackt. Nur in einem Raum sieht es noch nicht so ganz nach Umzug aus – hier werden heute zum letzten Mal die Kinder spielen, dann war es das. Am Donnerstag ist es aber soweit, dann geht für den Hort ein paar Straßen weiter in den frisch renovierten Anbau an der Pestalozzi-Schule.

Die letzten Dinge werden gepackt

Damit nichts vergessen wird, haben auch die Kinder des Hortes mitgeholfen beim Kisten packen, erzählt Chris Seiferth. Er ist seit vergangenem Oktober mit im Erzieherteam des Sonnenscheins. „Wir haben Kinder und Eltern involviert und viel im Team gemacht. Der Umzug braucht schon einiges an Vorbereitung.“ Gepackt wurde also schon seit einigen Wochen, trotz regulärem Hortbetriebes. Ein paar Kleinteile liegen noch herum. Kicker und Tischtennisplatz werden aktuell noch gerne benutzt. Für all das ist aber auch im neuen Hort Platz. „Wir nehmen nicht alles, aber das meiste mit. Ein paar Sachen und die Einrichtung bekommen wir ja neu“, so Seiferth. „Wir sind richtig euphorisch und freuen uns, dass es jetzt endlich los geht.“

Juliane (7), Fiona (6) und Colin (9) (v.l.) freuen sich schon auf den neuen Hort. Quelle: Vanessa Gregor

So geht es auch den Kindern. Heute sind nur sechs da, es sind Ferien, aber auch die helfen noch fleißig mit, die letzten Dinge zu verstauen. In der Regel werden um die 50 Kinder nach der Schule im Hort betreut. Ab nächsten Montag werden es noch ein paar mehr, dann beginnt der reguläre Betrieb am Hort in den Räumen der Pestalozzi-Schule. Dafür wurde auch extra eine neue Kollegin eingestellt.

Umzug mit Unterstützung

Damit am Donnerstag alles reibungslos klappt, hat sich das Team von Hort Sonnenschein Hilfe geholt. „Einige Eltern packen mit an, der Hausmeister und wir bekommen auch noch Unterstützung vom Bauhof der Stadt,“ so Seiferth.

Vorteile für die Kinder

Haben die Hortkinder von Hartha erst einmal die neuen Räume in der Grundschule bezogen, hat das mehrere Vorteile: In den drei Kindereinrichtungen in der Stadt, die alle Hortbetreuung anbieten, wird Kapazität frei für Kinder jüngerer Altersgruppen. Zudem können die Grundschüler vor oder nach dem Unterricht in dem Schulgebäude bleiben, müssen nicht durch die Stadt laufen um in eine anderer Einrichtung laufen. Und: Die Einrichtung Sonnenschein an der Sonnenstraße kann quasi mit dem Auszug der Hortkinder total freigelenkt werden.

Kommt der Jugendklub?

Damit wird der Weg frei für eine lange auf Eis liegende Aufgabe, welcher sich die Stadt und vornehmlich der Stadtrat stellen müssen. In der Stadt könnte wieder eine Jugendeinrichtung entstehen. Eine solche hatte es unter dem gleichen Dach vom Sonnenschein schon einmal gegeben, betreut von Sozialarbeitern eines freien Trägers der Jugendarbeit. Dennoch hatte es auch immer wieder Bestrebungen von jungen Leuten gegeben, sich außerhalb de Einflusssphäre von Erwachsenen eine Refugium zu schaffen. Dies traf dann jeweils auch auf Leute zu, die dem Jugendalter längst entwachsen sind und demnach genau genommen nicht drauf pochen können, dass die Stadt ihnen etwas zur Verfügung zu stellen habe ,wo sie sich entfalten können.

Das Damoklesschwert der Abrissbirne

Als letztes lange genutztes Biotop derartiger Bestrebungen wird vielen noch die Bronx in Erinnerung sein. Auf dem nahegelegenen Industriegelände an der Sonnenstraße gelegen, gab es dort einst Konzerte mit alternativen Bands aus der Umgebung, bis es dort etwas ruhiger wurde. Die baulichen Anforderungen an einen Jugendtreff wurden dort im Grunde nie erfüllt. So wurde das Objekt wie auch die Industriebrache daneben ein Opfer de Abrissbirne.

Zwischenzeitliche Bestrebungen, den Bahnhof zu einem Hort alternativer Jugendkultur zu machen, entpuppten sich als Luftnummer, ebenso wie in einem Haus an der Dresdener Straße, welches eine alte Dame einfach nicht an die Stadt verkaufen wollte und welches dann weggerissen wurde. Selbst das alte Stadtgut war kurz ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt für einen Jugendtreff. Im Stadium der Idee bleib vieles stecken.

Eine Chance für die Harthaer Jugend

Nun bietet der Umzug der Hortkinder in die Grundschule endlich die Möglichkeit, an der ursprünglichen Stelle, Sunshine an der Sonnenstraße, wieder anzusetzen. Den Beschluss dazu hat der Stadtrat bereits gefasst. Klar ist zudem: Auch in diesem Gebäude muss einiges umgebaut. Offen ist derzeit noch, ob in der Einrichtung geführte Jugendarbeit mit einem freien Träger für teils Minderjährige Jugendliche angeboten werden soll, oder ob es ein Haus mit freier Jugendarbeit werden soll, wo im Grunde junge Erwachsenen ein Refugium geboten wird.