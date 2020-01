Harthaer Kinderhaus renoviert: Kita-Platz garantiert?

Hartha

Die Stadt Hartha hat mehr Kita-Plätze. Um den rechtlichen Anspruch auf Kita- und Krippenplätze gewährleisten zu können, wurden in den letzten Monaten in der Kita Kinderhaus rund 25 weitere Krippenplätze geschaffen. Zwei Räume im Erdgeschoss wurden renoviert, ein Bad saniert. Damit soll die Nachfrage abgedeckt werden.

Insgesamt dauerte der Umbau rund ein dreiviertel Jahr, berichtet Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. Der sei nötig gewesen, um alles für die Krippenkinder anzupassen. In den beiden Gruppenräumen wurde der Boden erneuert, die Wände wurden frisch gestrichen und auch eine neue Küche steht dort. Im Sanitärraum gab es einen Satz Fliesen und die Waschbecken sind nun so niedrig angebracht, so dass die Kinder sich bereits alleine die Hände waschen können. Ein neues Lichtkonzept wurde ebenfalls umgesetzt.

Besondere Decke für mehr Ruhe

Ganz besonders ist allerdings die Decke, erklärt Fischer. „Das ist eine spezielle Akustikdecke. Die schafft mehr Ruhe.“ Mit dieser habe man bereits in den ebenfalls frisch sanierten Räumlichkeiten an der Pestalozzi-Schule gute Erfahrungen gemacht. Geplant wurde der Umbau, wie auch der an der Ober- und Grundschule, von einem Harthaer Planungsbüro. „Wir haben beim gesamten Umbau aber fast nur mit regionalen Firmen zusammengearbeitet. Das hat sehr gut funktioniert“, betont Fischer. Bestätigen kann das auch die Leiterin der Kita, Kerstin Thannheiser: „Bei den Bauarbeiten wurde viel Rücksicht auf die Ruhezeiten genommen. Es lief wirklich unkompliziert.“

Seit 2013 haben in Deutschland auch Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen rechtlichen Anspruch auf einen Kita- beziehungsweise Krippenplatz. Die Stadt Hartha möchte aber noch mehr garantieren: Alle Kinder der Stadt sollen auch die Möglichkeit haben, nach der Schule einen Hort besuchen zu können. Einer davon befand sich ebenfalls mit im Kinderhaus. Der zweite Hort ist aktuell im Haus Sonnenschein untergebracht, wo ehemals der Jugendclub einquartiert war. Die Kinder der beiden Horte sollen ab Februar in die frisch renovierten Räume an der Pestalozzi-Schule ziehen. Dort sei dann genug Platz.

Umbaukosten in Höhe von 72.500 Euro

Nächste Woche allerdings geht es für die Kids der Kita los. Einiges an Spielzeug steht schon bereit, manches muss noch ausgepackt werden. Thannheiser lobt auch die Zusammenarbeit mit der Stadt, die sei sehr angenehm. In ihrer Kita ist Platz für 186 Kinder und in Hartha werden die neuen Plätze gebraucht.

Die Kosten für den Umbau der Kita – die sich in freier Trägerschaft befindet – beliefen sich auf rund 72.500 Euro. Davon stammen mehr als die Hälfte aus Landes- und Fördermitteln. Die Kommune trägt rund 25.000 Euro, als freier Träger musste das Kinderhaus Hartha allerdings auch selber noch einen Eigenanteil von etwas mehr als 7.000 Euro beitragen. Als nächstes wird in der Kita die Brandschutzertüchtigung in Angriff genommen.

Von Vanessa Gregor