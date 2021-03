Harthaer Kläranlage wird teurer

Hartha/Waldheim

Für sein Millionenprojekt in Hartha muss der Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“ mit Sitz in Waldheim tiefer in die Tasche greifen, als ursprünglich geplant. Auf ihrer jüngsten Sitzung beschloss die Verbandsversammlung zwei Nachträge über insgesamt rund 107 500 Euro.

„Wir wollen größere Schieber einbauen, die eine besser Regelung ermöglichen sollen“, erklärte Reiner Müller, Leiter für Technik und Investitionen beim AZV, eines der Nachtragsangebote. Dieses beinhaltet außerdem den Einbau zusätzlicher Edelstahlwellbleche an den Verteilerschwellen und zudem eine Belüftung im Verteilerbauwerk. Das soll verhindern, dass sich der Rücklaufschlamm ablagert. Zusammen mit weiteren Posten will die ausführende Baufirma knapp 54 000 Euro mehr haben für die Arbeiten am Neubau der biologischen Reinigungsstufe.

Statisch neu berechnen

Zusätzlich lässt der AZV auch ein Nachklärbecken bauen. Bei der Baugrundabnahme für dieses Becken wurden wechselnde Gründungsverhältnisse festgestellt. Also mussten die Fachleute noch mal ran und den Baugrund weiter erkunden. Sie nahmen sogenannte Schürfe, um die Verhältnisse besser beurteilen zu können. Das führte dazu, dass die Bauingenieure die Bodenplatte statisch neu berechnen mussten. Zudem änderte sich die Bewehrung für den Betonbau – genauer gesagt, die Verbindungen. Die vorgesehenen Armierungselemente hatten zu lange Lieferzeiten, also kamen Schraubbewehrungen zu Einsatz, um Stillstand zu vermeiden. Denn im September will der AZV das Vorhaben fertig gestellt wissen. Das Nachtragsangebot beläuft sich hier auf rund 53 500 Euro.

Der AZV will die insgesamt 107 500 Euro aus seinen liquiden Mitteln bezahlen. Insgesamt kostet der Umbau der Harthaer Kläranlanlage rund fünfeinhalb Millionen Euro, der Großteil der Baukosten entfällt auf die biologische Reinigungsstufe. Die große Investition war dringend. Die ursprünglichen Anlagen stammten aus den 1950er Jahren und waren verschlissen.

Von Dirk Wurzel