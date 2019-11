Harthaer Kleiderstübchen: Es wächst und wächst

Hartha

An diesem Freitag hat Sabine Kempin im Harthaer Kleiderstübchen viel zu tun. Es ist halb elf und schon drei Damen haben Kleiderspenden abgegeben. „Es haben sich wohl alle den Freitag ausgesucht, um ihre Sachen herzubringen,“ erklärt sie. Kempin freut sich über die vielen Abgaben. Die schweren Säcke bringt sie erst mal nach hinten in eine kleine Kammer. Aussortiert wird später. Ganz in Ruhe. Die 59-Jährige ist seit rund anderthalb Jahre festes Teammitglied des Kleiderstübchens. Zusammen mit Karin Hübner und deren Tochter Nicole Schliewenz versorgt sie die Harthaer von Montag bis Freitag vor allem mit Kleidung, Büchern und Haushaltswaren. Und wenn es nötig ist auch mit einem offenen Ohr.

Das Kleiderstübchen wächst weiter

Der Laden an der Dresdner Straße 46 ist eine feste Institution in Hartha. Seit gut drei Jahren ist er dort zu finden, seit dem Umzug aus der Straße der Jugend, wo die Räumlichkeiten irgendwann zu klein wurden. Jetzt steht eine erneute Vergrößerung der Fläche an. Umziehen muss das Stübchen dafür nicht, zwei Nebenräume werden aktuell renoviert. In wenigen Wochen soll es dann soweit sein: mehr Platz. Eine neue Umkleide soll es geben und eine Spielecke für die Kinder. Die Möbel dafür sind schon da. „Die sind auch gespendet,“ so Kempin. „Wie eigentlich alles hier.“

Just in dem Moment kommt die nächste Kundin herein. Sie bringt Kleidung und, darüber ist Kempin besonders erfreut, ein Laufrad und ein Dreirad. Als sie schon fast aus dem Laden ist, fällt ihr noch was ein. „Haben Sie vielleicht einen Anorak für mich?“

„Unter Menschen sein, auch mal quatschen“

Sabine Kempin hat und eilt sofort herbei, zeigt ihr die einzelnen Kleidungstücke ganz genau. Die Freude am Verkauf ist ihr anzumerken. „Ich hab’ Spaß an der Beratung. Unter Menschen sein, auch mal quatschen. Das macht es hier für mich aus,“ betont sie. Genauso wie die Dekoration und das Ausstellen der Kleidung. Alle Stücke, die im Kleiderstübchen abgegeben werden, werden von den drei Mitarbeiterinnen gründlich kontrolliert. „Die meisten bringen wirklich gute Sachen, sauber und heile,“ so Kempin. Gewaschen werden sollten sie trotzdem noch mal. Was dann wirklich in den Verkauf geht, da scheiden sich die Geister der drei Ehrenamtlichen manchmal. „Wir haben ja auch alle einen unterschiedlichen Geschmack.“ Abgelehnt wird eigentlich nur selten etwas, sonst wäre der Laden bald schon wieder leer, denn viele kommen hier vorbei, weiß Kempin.

Spenden werden immer gern genommen

Aktuell hat das Kleiderstübchen zum Beispiel viel Kleidung für Kleinkinder. Gebraucht werden aber besonder Stücke ab 92/98. „Für Jungs, das ist immer ein bisschen schwierig.“ Was fehlt, jetzt in der beginnenden Vorweihnachtszeit, macht Sabine Kempin auch klar: „Wir brauchen Weihnachtsdeko, die geht immer gut weg. Und Spielzeug, wirklich gutes Spielzeug für die Weihnachtsgeschenke.“

Das Kleiderstübchen befindet sich in der Trägerschaft des Vereins der „Harthaer Heimatfreunde“. Von Montag bis Donnerstag ist zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet, am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr. In der Zeit können Spenden abgegeben und in Ruhe gestöbert werden.

Von Vanessa Gregor