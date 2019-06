Hartha

Der pünktliche Abschluss der Sanierungsarbeiten an der B 175 am Harthaer Kreuz ist in Gefahr. „Der Fertigstellungstermin 21. Juni ist gefährdet“, sagt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Der Grund dafür sei die Missachtung der angeordneten Vollsperrung in diesem Bereich. Laut Siebert ist es dadurch zur Beschädigung bereits erbachter Bauleistungen gekommen.

Polizei kontrolliert

„Wir bitten darum, die Vollsperrung zu beachten“, sagt Siebert. Doch es bleibt nicht bei der Bitte gegenüber den Kraftfahrern. Die Polizei sei gebeten worden, die angeordnete Vollsperrung zu kontrollieren und durchzusetzen.

Autofahrer genervt

Aufgrund der Sperrung beider Kreisverkehre am Harthaer Kreuz ist eine großräumige Umleitung über Döbeln, Hainichen, Mittweida, Rochlitz und Bad Lausick ausgeschildert. Autofahrer zeigen sich häufig genervt von dieser Situation. Schleichwege in der Nähe sind durch erhöhtes Verkehrsaufkommen in den zurückliegenden Wochen ebenfalls schon erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Von Olaf Büchel