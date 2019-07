von Nicole Grziwa

Schön, dass die Region die Möglichkeit hat Schüler aus verschiedenen Ländern ein zu Hause für ein Jahr zu geben.

Ich selbst war als 14-Jährige zwei Wochen in Frankreich und zwei in der Slowakei, weil meine Schule einen Schüleraustausch in beide Länder organisiert hat.

Meine Gastfamilien haben nicht viele Ausflüge mit mir gemacht. In der Slowakei war es vor allem die Herzlichkeit, die mich beeindruckte. Die Familie bestand aus den Eltern und fünf Kindern. Alle haben mich mit offenen Armen begrüßt. Ich lernte viel über die Region, über das Familienunternehmen, die Sprache und das Essen. Ich ging spazieren in der wunderbaren Natur der Hohen Tatra und an einem Abend nahm mich meine Austauschpartnerin mit auf das Dorffest, wo ich den typischen Volkstanz lernte.

Ich denke gerne an die Zeit zurück und habe sporadisch sogar noch Kontakt zu der Familie. In der Vergangenheit wurde ich auch auf die Hochzeit und Taufe der Kinder meiner Austauschpartnerin eingeladen. Solche Programme können Grenzen lösen und Kulturen näherbringen. Daher ist es wichtig, dass sie organisiert werden.

