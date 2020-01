Harthaer „Pesta“: Zeitzeugen für den Denkmalschutz gesucht

Hartha

Die Sanierungen an der Pestalozzi-Schule gehen voran. Im vergangenen Jahr hat sich einiges getan und auch 2020 soll es so weitergehen. Der nächste große Schritt wird der Einzug des Hortes sein. Rund einen Monat noch, dann ist es soweit. Nach den Winterferien startet der Hort in der Pestalozzi-Schule und zieht aus der Sonnenstraße aus.

Schule unter Denkmalschutz

Bei den Sanierungsmaßnahmen im Schulgebäude mussten auch Auflagen des Denkmalschutzes eingehalten werden. Neben dem Haupthaus, der Sporthalle und der Einfriedung des Grundstückes durch die umgehende Mauer gehören auch das Freigelände um die Schule herum sowie die Gehwege in der Pestalozzistraße, der Südstraße und der Richard-Wagner-Straße zum Denkmalschutz. Trotz dieser Auflagen geht es jedoch gut voran, erklärt Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. „Wir sind im Zeitplan. Gerade wird der Fahrstuhl eingebaut.“

Sanierungen teilweise abgeschlossen

Im vergangenen Jahr wurden sieben Klassenzimmer fertig gestellt. Auch das Lehrerzimmer der Mittelschule, der Physikraum und das Dachgeschoss sind saniert. Derzeit jedoch sind die Grundschüler im Kunstraum einquartiert, da nun auf ihrer Seite des Gebäudes die Bauarbeiten im vollen Gange sind. Drei Zimmer der Grundschule sind fertig und die Heizung es Gebäudes wurde bereits erneuert.

Im Rahmen des Denkmalschutzes gab es nun jedoch auch einen Aufruf von Seiten des Bauamtes. Seit fast 120 Jahren prägt das im neobarocken Stil gehaltene Gebäude die Pestalozzi-Straße. Erbaut wurde das Schulhaus um 1900. Die ehemals parkähnlichen Grünanlagen sollen, wie das Hauptgebäude und die Turnhalle, dem originalen Bauplänen entsprechend erhalten werden, auch wenn mittlerweile die Sportflächen integriert sind, erklärt Fischer. „Die Gestaltung der Freiflächen nach Denkmalschutz gestaltet sich so etwas schwierig.“

Zeitzeugen und Fotos gesucht

Komplizierter wird es auch durch die fehlenden originalen Baupläne.„Wahrscheinlich wurden die Pläne schon zu DDR-Zeiten eingezogen und sind dann nicht mehr bei uns aufgetaucht“, erklärt Fischer. Daher hatte man im Bauamt eine Idee. „Wir haben uns gedacht, wir probieren es mit einem Aufruf an die Bevölkerung. Vielleicht bekommen wir so Informationen von Zeitzeugen oder auch alte Fotos.“ Damit ließe sich die ehemalige und originale Gestaltung an der Pestalozzi-Schule deutlich besser nachvollziehen. Besonderes Interesse besteht dabei am Bereich des aktuellen Ballspielplatzes und die Frage, wann dieser errichtet wurde und wie es davor dort aussah. „Einige Rückmeldungen haben wir bereits“, erklärt Fischer.

Entsprechendes Material wird im Rathaus, Zimmer 2.03 - 2.05 entgegen genommen. Digitale Dokumente können Sie per Email an bauamt@hartha.de senden

Von Vanessa Gregor