Hartha

Noch in der Stadtratssitzung im August sagte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos), dass die Bauarbeiten in der Pestalozzi-Oberschule nach Plan liefen. Ein Monat später änderte sich jedoch die Situation. Eigentlich sollte der Hort zu den Herbstferien übergeben werden, doch dieses Ziel könne nicht eingehalten we...