Harthaer Raceteam sorgt mit Brennstoffzellen für schnelle Flitzer

Hartha

Motorsport im Miniaturformat – bei den Schülern des Harthaer Martin-Luther-Gymnasiums ist das in den letzten Schuljahren zum Teil des Stundenplans geworden. Unter der Leitung ihrer Lehrerin, Silke Schmidt, tüfteln sechs Schüler aus den Klassen 10 bis 12 an ihrem, mit Brennstoffzellen betriebenen, Rennwagen. Der ist gut 30 Zentimeter lang und bringt Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde auf den Tacho.

TU Chemnitz ermöglicht das Projekt

Der Bausatz für die Rennwagen stammt von der TU Chemnitz. Das bedeutet: Die Flitzer mussten noch von den Schülern selber zusammengebaut und weiter verbessert werden. Und mit dem getunten Fahrzeug geht es zu Wettbewerben. Damit muss sich das MLG Raceteam schließlich gegen 19 andere Schülergruppen durchsetzen. Zehn kommen aus Deutschland, zehn aus Tschechien. Möglich gemacht durch das Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik für die Jahre 2014 bis 2020.

Technische Probleme mussten behoben werden

Im Februar stand das erste Rennen an. Damals noch mit dem ein oder anderen technischen Problem. Die wurden nun behoben. Jüngst holte das Team des MLG im tschechischen Decín von den zwanzig Mannschaften den vierten Platz und wurden zweitbestes deutsches Team. Nicht zuletzt aufgrund der durchdachten Fahrweise, wie Silke Schmidt erklärt. „Am Ende entscheidet sich viel über das Fahrverhalten, denn technisch ist die Ausstattung der Modelle gleich.“ Allerdings, das betonen auch die beiden Raceteam-Mitglieder Jan Richber und Linus Schnack, macht auch der Aufbau und das Design der Autos viel aus. Die beiden 15-Jährigen gehen in die zehnte Klasse am MLG. „Wir haben beim Rennen auch Autos gesehen, da hielt vieles nur durch Kabelbinder“, so Jan Richber. Geht dann nämlich etwas kaputt oder lockert sich, muss ein Boxenstopp eingelegt werden. Dann verringert sich die Rundenzahl und damit auch die Sieg-Chance. Gelenkt wird über einen Joystick, die Gymnasiasten wechseln sich ab.

Nachhaltigkeit durch erneuerbare Energien?

Das Projekt „HydroRACE4Schools“ soll den Schülern die Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien in Form der Technologie näher bringen. „Unsere Schüler sind in ihrer Denkweise oft nicht ganz so gelenkt wie vielleicht Studenten oder die Wissenschaftler. Sie haben manchmal ganz eigene, neue Ideen, die technischen Möglichkeiten umzusetzen“, erklärt Silke Schmidt. Auf dem guten Ergebnis vom letzten Rennen ruhen sich die Schüler nun aber nicht aus. Fünf Stunden muss das Fahrzeug fahren können. Bewertet werden Ausdauer und Energieverbrauch, aber auch die Kooperation zwischen den einzelnen Teams. Bis dahin tüfteln die AG-Mitglieder weiter an der besten Lösung.

Von Vanessa Gregor