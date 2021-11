Harthaer Rennfieber steckt bis nach Schwaben an

Hartha

Ausnahmezustand am Heegweg. Bis an die Staatsstraße parkten die Autos am Sonntag. Denn in Hartha war wieder das Rennfieber ausgebrochen. So sehr, dass manche gar nicht gleich auf das Gelände kamen. 1000 Gäste, das war die Auflage des Gesundheitsamtes, durften wegen des Infektionsschutzes auf das Gelände. War diese Zahl überschritten, mussten die Überzähligen am Eingang warten, bis Besucher das Renngelände verließen. Und das war mindestens einmal der Fall, beispielsweise am Sonntagnachmittag.

„Uns wäre es natürlich auch lieber, wir hätten diese Grenze nicht“, sagte Stephan Schäfer, Vorsitzender des Motorsportclubs Hartha (MSC). Dieser Verein organisiert das mittlerweile legendäre Stock-Car-Rennen. Aber unzufrieden ist der Organisator natürlich nicht. Bestes Wetter, fast wie im Sommer, viele Gäste und 100 Fahrer. „Mehr wäre auch nicht gegangen, das Fahrerlager war platzmäßig am Limit“, sagte Stephan Schäfer.

Die weiteste Anreise hatte das Team Geröllheimer. Die Schwaben waren mit sieben Fahrzeugen aus Ankenreuth, einem Ortsteil der Gemeinde Schlier im Vorallgäu, angereist und rund 700 Kilometer gefahren. „Wir fahren schon mal 1000 Kilometer bis zu einem Rennen“, sagte Markus Reissle, der Präsident des Vereins mit 150 Mitgliedern. Bereut haben die Geröllheimer die Fahrt ins Mittelsächsische nicht. Ganz im Gegenteil. „Uns hat erstaunt, wie hart in der unverbauten Klasse gefahren wird. Aber es geht fair zu und die Kameradschaft ist super“, sagte Markus Reissle.

In der Klasse „unverbaut“ haben die Fahrzeuge keine zusätzlichen Verstärkungen, es sind quasi auf den Stock-Car-Einsatz angepasste Serienautos. Selbstverständlich mit den dafür vorgesehen Sicherheitsumbauten. Markus Reissle ist am Sonnabend noch selbst mitgefahren. Aber ein Überschlag gab seinem Auto den Rest. „Da ist die Nockenwelle gebrochen. Das ist nun meine Winterarbeit“, sagte er. Immerhin waren die anderen Fahrer des Teams erfolgreich und schafften es in die Finalläufe, holten in der Klasse unverbaut bis 1500 Kubikzentimeter sogar den zweiten Platz.

Nockenwelle, Ventilantrieb, womöglich noch Kolben und Laufbuchse beschädigt – das klingt nach einem intensiven Schraubereinsatz. Aber die Geröllheimer kommen schließlich aus dem Mutterland des Automobils. Da dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass Markus Reissle im kommenden Jahr wieder in Hartha fährt. Denn vorgenommen haben sich das die Geröllheimer , die vor allem von der Streckenführung im Harthaer Motodrom sehr angetan sind.

„Dass wir überregional besucht werden, freut mich sehr“, sagt der MSC Vorsitzende. Auch er weiß die Vorzüge der Strecke zu schätzen. Die wurde am Rennwochenende immer schön nass gehalten. Denn Schlamm ist besser als Staub. Auch wegen der Sicht und der Sicherheit.

Von Dirk Wurzel