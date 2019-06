Hartha

Kurz vor den Sommerferien heißt es für Schüler der Pestalozzi-Oberschule letzte Kräfte sammeln, denn es wird gelaufen. Die Schule veranstaltet am 4. Juli um 17 Uhr einen Sponsorenlauf, um Gelder für den Schulclub und Veranstaltungen, wie Schulkonzerte, zu sammeln.

Im neuen Schuljahr kann die Oberschule durch ihren Förderverein umfangreiche Fördermittel beantragen. Allerdings geht das nur, solange die Schule einen Eigenanteil vorzeigen kann. So findet unter dem Motto „Wir laufen für unsere Schule“ der Sponsorenlauf auf dem Sportplatz in der Wiesenstraße in Hartha statt.

Schüler suchen Sponsoren

Schüler sollen sich Sponsoren suchen, die selbst einen Betrag festlegen. Die Sponsoren dürfen mehrere Schüler unterstützen und umgekehrt dürfen auch Schüler für mehrere Sponsoren laufen. Außerdem müssen nicht nur die Schüler ran, sie dürfen in Teams mit bis zu vier Mitgliedern laufen, die nicht zwingend auch Schüler sein müssen. Ob Freunde, Eltern, Großeltern oder Geschwister - wer die Schule unterstützen möchte, darf an dem Lauf teilnehmen.

Mit Spaß dabei

Wem die 400 Meter zu anstrengend sind, muss nicht zwingend laufen, es kann auch gegangen oder gewalkt werden. Egal welches Tempo, die Veranstaltung sollte Spaß machen. So ist auch für das leibliche Wohl mit einem Grill und kühlen Getränken gesorgt.

Um 15 Uhr baut die Schule alles für die Veranstaltung auf. Um 17 Uhr geht es auf dem schuleigenen Sportplatz los. Bis zum 24. Juni kann man sich mit der ausgefüllten Laufkarte bei Frau Brüssau in der Pestalozzi-Oberschule anmelden.

Von Nicole Grziwa