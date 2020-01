Harthaer Schülerband feiert spontan mit Leipziger Radiomachern

Hartha

Diese Party darf sich wirklich Überraschungsparty nennen. Der Harthaer Edgar Schützel hatte sich bei der Höreraktion „ MDR SACHSEN DUELL“ beworben. Am Donnerstag schaffte er es in die Morgenshow von Elena Pelzer und Silvio Zschage vom MDR. In der Rubrik Kino konnte seine Gegenspielerin nicht antworten – und Schützel so den Gewinn mit nach Hause nehmen. Oder besser gesagt: Der Gewinn kam zu ihm. Denn noch am selben Abend kam die MDR-Partypause mit Silvio Zschage für eine Stunde Party nach Hartha. „Ich habe für meine Enkelin und ihre Band mitgemacht. Die haben sich das mal verdient“, erklärt er seine Teilnahme.

Opa gewinnt Party

Enkelin Juli lebt mit ihrer Mutter mit im Haus von Edgar Schützel. Die Harthaerin erfuhr per SMS davon, dass ihr Opa die Party für sie gewonnen hat. „Ich war total überrascht“, sagt die 15-Jährige, die in der Band FROGS singt. Sie war es auch, die die Nachricht schließlich ihren Bandkollegen überbrachte. „Die fanden es natürlich cool und haben sich genauso gefreut, wie ich.“ Die Band spielte Donnerstag Abend selbst einen Song.

Partystimmung in der Scheune. Quelle: Tobias Koch

„Wir haben uns für ‚Zeit, die nie vergeht‘ von Perl entschieden. Zum Repertoire der Band gehören Songs aus der Richtung Pop und Rock. Einmal in der Woche trifft sich die Band zum Proben - dann aber auch gleich zweieinhalb Stunden lang. Bisher bringen die Jugendlichen ausschließlich Coversongs auf die Bühne, bald sollen es auch eigene Lieder werden. „Daran arbeiten wir zur Zeit. Das ist aber gar nicht so leicht“, weiß Juli Schützel.

Feier im Proberaum

Wo die Party am Donnerstag stattfinden sollte, stand schnell fest. Edgar Schützel hat nämlich für seine Enkelin und ihre Band die Scheune im Garten zum Proberaum umfunktioniert. Da war genug Platz für alle.