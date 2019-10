Harthaer Seniorenheim nimmt Form an – Bachumleitung stockt

Hartha

Der Rohbau ist fast fertig. Kräne stehen auf dem Gelände an der Dresdner Straße 10 in Hartha. Hier entsteht das neue Seniorenpflegeheim „Care Palace“. Erst im vergangenen Juni setzten Gritt Schmidt und Simone Gerson den Spatenstich für den Neubau. Auf der Freifläche in der Stadt nimmt das Gebäude mittlerweile konkrete Form an.

Bis Ende 2020 soll alles fertig sein

Die Idee, ein Seniorenheim in Hartha zu bauen, kam den beiden Geschäftsführerinnen bereits 2015. Die zentrale Lage und die Nähe zur Stadt bieten sich an, betonten sie bereits beim Termin zu Spatenstich. Gerson und Schmidt leiten aktuell schon das Seniorenpflegeheim Schönerstädt in Hartha.

Im neu gebauten Care Palace sollen rund 80 Pflegeplätze entstehen, in Rahmen dessen kommen 60 neue Arbeitsplätze in die Stadt. Auf dem Gelände, das neben dem Park Reinhardsthal liegt, sind die Bauarbeiten im Fortschritt. „Wir liegen gut in der Zeit“, erklärt Simone Gerson. Zum Ende 2020 soll der Bau fertiggestellt sein.

Bauarbeiten stehen still

Parallel dazu begannen Ende Juli die Umbauarbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Untere Zschopau“. Der Flemmingbach, der verrohrt unter der Erde durch das Grundstück in der Dresdner Straße läuft, muss aufgrund des Neubaus verlegt werden. Doch an der Umleitung des Flemmingbachs tut sich gerade nicht viel. Die Bauarbeiten sind gestoppt. „Wir wissen nicht, wieso am Flemmingbach nicht weitergebaut wird“, so Gerson. Geplant ist, das der Bach durch den angrenzenden Stadtpark fließt. Für die Planung und Ausführung verantwortlich ist dabei der AZV.

Lesen Sie auch:

Grundstein für Seniorenheim steht – Flemmingbach wird diese Woche verlegt

Auf Nachfrage beim AZV heißt es, die Arbeiten am Flemmingbach seien noch nicht abgeschlossen. „Aktuell warten wir noch auf eine Lieferung von Winkelstützelementen,“ erklärt Reiner Müller vom AZV. Wann die jedoch genau kommen, ist unklar. „Wir haben bisher dafür leider noch keinen Liefertermin mitgeteilt bekommen.“

Erst, sobald diese geliefert werden, geht es auf dem denkmalgeschützten Parkgelände weiter mit den Bauarbeiten. Gerson sieht die Eröffnung 2020 jedoch nicht in Gefahr: „Es läuft planmäßig.“

Von Vanessa Gregor