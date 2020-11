Harthaer Stadtgut ist Geschichte – wer ist der neue Interessent?

Hartha

Mitte September rückten die Bagger an, vor einem Monat türmten sich hinter der Erdgeschossfassade noch die Trümmer. Nun ist das Stadtgut Hartha endgültig Geschichte – die Abrissarbeiten sind so gut wie beendet. An der Leisniger Straße 1, wo das Stadtgut einst stand, klafft jetzt eine große Lücke in der Bebauung. Rötliche Erde ist alles, was zurückgeblieben ist. Es sind nur noch kleinere Aufgaben die es zu erledigen gilt. Der Giebel eines Nachbargebäudes muss ausgebessert und der Gehweg neu angelegt werden. Bis Ende des Jahres sollen der Rückbau dann komplett abgeschlossen sein.

Ende Oktober stand noch die Fassade des Erdgeschosses. Hinter ihr türmten sich die Trümmerhaufen. Quelle: Tim Niklas Herholz

Wie geht es mit dem Grundstück weiter?

Eine Wohnbebauung ist ausgeschlossen. Das ist eine Auflage für die Förderung des Abrisses durch den Freistaat. 135.000 Euro verschlingt der Rückbau des historischen Gebäudes. 90 Prozent der Kosten übernimmt das Land Sachsen. Laut Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) gibt es für das Grundstück bereits einen neuen Interessenten. Am 10. Dezember soll dieser sein Konzept für die Nutzung der Fläche dem Stadtrat vorgestellen. Wer der mögliche Investor sein könnte, ist jedoch noch nicht bekannt.

In der Vergangenheit hatte der Pflegedienst „Pflege mit Herz“ Interesse an dem Grundstück bekundet. Zu einem Kauf kam es jedoch nicht. Stattdessen errichtete „Pflege mit Herz“ an der Straße des Friedens eine neue Seniorenresidenz. Laut Geschäftsführerin Petra Schreiter bestehe kein weiterer Bedarf nach neuen Standorten.

Nicht mehr erhaltenswert

Das im 18. und 19. Jahrhundert erbaute Stadtgut stand seit Anfang der 1990er Jahre leer und war lange Zeit denkmalgeschützt. Nach all den Jahren des Leerstandes war die Bausubstanz in einem sehr schlechten Zustand und das Gebäude nicht mehr erhaltenswert. Deshalb gab die Denkmalbehörde des Landratsamts grünes Licht für den Abriss.

Das alte Harthaer Stadtgut: Wegen dem schlechten Zustand gab die Denkmalbehörde den Bau zum Abriss frei. (Archivfoto) Quelle: Jürgen Kulschewski

Von Tim Niklas Herholz