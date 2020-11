Harthaer Stadtkirche feiert Jubiläum

Hartha

Über dem Harthaer Marktplatz thront die Stadtkirche. Bereits von weitem ist ihr Turm mit einer Höhe von 54 Metern zu sehen. Seit 150 Jahren schon ist sie das wohl markanteste Gebäude der Stadt. Am 13. November 1870, einem Sonntag, wurde sie eingeweiht. An diesem Sonntag nun soll ihr Jubiläum feierlich begangen werden.

Der Geburtstagsgottesdienst beginnt am Sonntag um 10.15 Uhr. Pfarrerin Susanne Willig ist schon voller Vorfreude. Sie wird den Gottesdienst am Sonntag leiten und möchte noch einmal bewusst machen, wie viel Arbeit es bedeutet so ein Gotteshaus zu errichten. An der Stadtkirche in Hartha gefalle ihr besonders die Farbgebung im Inneren. Diese hellen grünen Elemente seien einfach sehr schön anzusehen. Aber auch die Fenster haben es ihr angetan. „Von außen wirken sie immer so grau, aber von innen kann man das Farbenspiel wirklich genießen“, sagt sie. Generell seien Fenster wichtiger Teil einer jeden Kirche. Sie erzählten Geschichten und zeigten historische Persönlichkeiten. Von Johannes dem Täufer bis hin zu Martin Luther.

Die Stadtkirche ist bereits das vierte Gotteshaus, dass oberhalb des Marktes steht. Die ersten beiden brannten ab. „Die dritte war baufällig. König Johann von Sachsen war 1861 in Hartha und entschied, nachdem er die alte Kirche gesehen hatte, dass die Stadt eine neue bräuchte“, weiß der Kantor der Stadtkirche Michael Fromm. Innerhalb von zwei Jahren wurde die heutige Stadtkirche als neoromanische Hallenkirche errichtet. Am 14. April wurde der Grundstein gelegt und bereits am 13. November 1870 wurde das neue Gotteshaus eingeweiht. „Mit modernsten Mitteln wurde damals gearbeitet“, erklärt Michael Fromm. So sind die Säulen im Inneren zum Beispiel aus Eisen gefertigt. Der Bau, der nach Plänen von Baumeister Emil Haase errichtet worden war, erinnere stark an die Stiftskirche des Kloster Wechselburg. „Bevor die Stadtkirche von außen neu verputzt wurde, konnte man die Parallelen ganz klar erkennen“, sagt Kantor Fromm.

Für eine neue Orgel hat es anfangs jedoch noch nicht gereicht. Erst 1910 wurde das neue Instrument, dass noch heute seinen Dienst tut, in Betrieb genommen, erzählt der Kirchenmusiker Fromm. Und auch die Bleiglasfenster seien erst 20 Jahre nach der Einweihung in das Gebäude eingesetzt worden.

Auch Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) wird am Sonntag vor Ort sein. Denn am 13. November treffen das Jubiläum der Stadtkirche und der Volkstrauertag aufeinander. Auf dem Friedhof der Stadtkirche wird Bürgermeister Kunze um 9.30 Uhr in Gedenken an die Gefallenen und Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs Kränze niederlegen.

Wie bei allen Veranstaltungen in dieser Zeit geht auch Sonntag natürlich nichts ohne die Einhaltung eines strikten Hygienekonzepts. Auf Grund der derzeitigen Corona-Verordnungen sind maximal 100 Besucher zu dem Gottesdienst zugelassen. Auch muss auf Chorgesang verzichtet werden. „Die Festlichkeiten wollen wir aber natürlich im nächsten Jahr nachholen“, sagt Kantor Michael Fromm.

Von Tim Niklas Herholz