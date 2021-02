Harthaer Sternwarte baut um

Hartha

„Touchdown confirmed“ zu Deutsch Landung bestätigt, hieß es am Donnerstagabend, als die Nasa ihr Gefährt erfolgreich auf der Marsoberfläche landen konnte. Auch in Hartha hat man das Ereignis im All aufmerksam verfolgt. Rico Raudzus, Vorstand der Harthaer Sternwarte, sah die Bilder der Landung vor seinem heimischen Bildschirm. „Ich habe es live gesehen. Allerdings waren es keine Kamerabilder, sondern eine Animation“, sagt er. Eine Marslandung sei nichts ungewöhnliches mehr, die Ergebnisse dieser Mission würden aber sehr interessant. „Die Nasa sucht jetzt nach Hinweisen, ob es auf dem Mars Leben gegeben hat“, erklärt Rico Raudzus.

Doch nicht nur bei der Nasa tut sich was. Auch die Harthaer Sternwarten rüstet auf. „Gerade bauen wir etwas um. Das große Teleskop und die große Kuppel können wir in Zukunft dann vollautomatisch bedienen und drehen“, sagt Rico Raudzus. Später soll dann auch die kleine Kuppel der saniert werden. Sie ist die älteste, aus der die Harthaer den Himmel beobachten.

Von Tim Niklas Herholz