Jetzt sind alle digitalen Tafeln in der Pestalozzi-Oberschule bereit. Olivia Estler (l.), Andreas Reichenbach (2.v.l.), Philip Just (2.v.r.) und Josephine Adam von Just Natursteine (r.) haben mit ihren Firmen die Kosten für die erste Tafel übernommen. Quelle: Fotograf Sven Bartsch