Harthaer Veranstaltungen: Coronavirus sorgt für Unsicherheit

Hartha

Es herrscht Stillstand. Bis auf Weiteres sind in Hartha auch öffentliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben – bis mindestens 20. April ist das der Fall. Aber wie sieht es mit den Veranstaltungen aus, die nach dieser Zeit stattfinden?

Osterschmücken steht in der Schwebe

Ronny Walter, Vorsitzender des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Hartha und stellvertretender Bürgermeister, macht sich ebenfalls Gedanken über die kommenden Veranstaltungen, gibt aber gleichzeitig auch ein positives Zeichen für die nahe Zukunft: „Was genau alles wirklich stattfinden wird, ist bis jetzt noch unklar. Da sind auch wir ein bisschen in der Schwebe.“ Konkret geht es dabei zum Beispiel um das Osterschmücken im Stadtpark und auch den Frühjahrscrosslauf. Beide Veranstaltungen werden mit und für die Jugend der Stadt organisiert, teilweise auch mit der Beteiligung der Schulen und Kitas „Allerdings müssen wir da nun schauen, was machbar ist.“ Das Osterschmücken im Stadtpark fände höchstwahrscheinlich nun nicht mehr so statt, erklärt Walter. Trotzdem: Der Park wird geschmückt, so der Plan bisher.

Crosslauf noch nicht abgesagt

Dennoch, ganz abgeblasen seien solche Veranstaltungen nicht, so Walter. Die Kinder könnten danach zum Suchen in den Park kommen. Ebenso sieht es beim Crosslauf aus. Der ist eigentlich für den 9. Mai geplant, im vergangenen Jahr nahmen rund 80 Kinder aus den örtlichen Schulen und Kindergärten daran teil. „Der ist noch nicht abgesagt“, so Walter. Sollten die Maßnahmen wie Schulschließungen weiter ausgeweitet werden, hätten diese jedoch auch Auswirkungen auf den Crosslauf. „Auch da sind wir aktuell sehr in der Schwebe und warten ab“, so Walter. Der Verein, Jugend Aktiv Harthe e.V., der diese Veranstaltungen mit organisiert, wird trotzdem zum Beispiel die Sturmschäden auf dem Trimm-Dich-Pfand im Harthaer Stadtwäldchen beseitigen.

Brunnenfest vorerst geplant

Wie steht es jedoch um das Harthaer Brunnenfest Anfang Juni? Dort treffen sich mehrere hundert Menschen auf relativ kleinem Raum – wenn auch unter freiem Himmel. Bisher gibt es davon von der Stadt noch keine Informationen. „Auch dort gibt es noch keine Absage und wir sind der Schwebe“, so Walter. Bisher werde alles weiterhin so geplant, dass es problemlos stattfinden kann. Nächste Woche sei ein Treffen mit den Vereinen und Teilnehmern geplant, das bisher auch noch nicht abgesagt. „Wenn sich da irgendetwas entwickelt, werden Bürger informiert“, erklärt Walter.

Von Vanessa Gregor