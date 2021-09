Harthaer befreien Stadtwald von Babywindeln

Hartha

Ein riesiges Aufkommen benutzter Babywindeln hat Harthas Jugendfeuerwehr am Freitag aus dem Stadtwald geholt, um es durch den Bauhof entsorgen zu lassen. Die Aktion ist im Rahmen des internationalen Cleanup-Day gestartet worden, bei dem am heutigen Sonnabend landkreisweit freiwillige Müllsammler unterwegs sind um ihre Umwelt von Plastik und anderem Unrat zu befreien. Auch die Harthaer sind dabei und hatten sich dafür als Treffpunkt für alle Freiwilligen ursprünglich die Gartenstraße am Stadtwald ausgesucht. Allerdings haben in den zurückliegenden Tagen bereits fleißige Müllsammler den Stadtwald beräumt. „Die Männer hatten Zeit und haben einfach schon mal losgelegt“, freut sich Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Das heißt, der Wald ist jetzt sauber.“ An anderen Stellen aber gäbe es immer noch genug zu tun, weshalb er alle Freiwilligen, die am Sonnabend helfen wollen, bittet, 9 Uhr zum Treffpunkt Park-Apotheke zu kommen, um sich dann den Stadtpark vorzunehmen. Arbeitsutensilien und Schubkarren werden gestellt.

Von Manuela Engelmann-Bunk