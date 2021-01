Harthaer bleibt für ein Stipendium als Arzt in Mittelsachsen

Hartha/Leisnig

Arzt will er werden, Intensivmediziner und Anästhesist. Und die Notfallmedizin, die hat es Eric Leitert angetan. „Mit 55 Jahren kann ich immer noch niedergelassener Arzt werden, vielleicht Schmerztherapeut“, überlegt der 27-Jährige. Eric Leitert, geboren in Leisnig, aufgewachsen in Hartha, entschied sich dafür, nach dem Medizinstudium im Landkreis Mittelsachsen zu bleiben.

Für diese Selbstverpflichtung zahlt der Landkreis Mittelsachsen ein Stipendium von monatlich 400 Euro. Leitert ist einer von fünf angehenden Medizinern, die dieses im vergangenen Jahr ausgelobte Stipendium in Anspruch nehmen. Seit 2019 studiert er in Dresden, derzeit im dritten Fachsemester.

Anzeige

Was ihn einmal im Beruf erwartet, ist ihm längst bewusst. Schließlich ist er seit Jahren bei der Johanniter Unfallhilfe aktiv. Zu Weihnachten fuhr er zuletzt einen Rettungswagen, bevor es zur Bescherung zu seinen Eltern nach Hartha ging. „Für mich ist das völlig in Ordnung“, sagt er. Gut findet er, dass der so genannte Helferführerschein das ermöglicht.

Aktuell unterstützt die Johanniter Unfallhilfe im Auftrag des Landkreises Mittelsachsen den Rettungsdienst bei den Krankentransporten. „Insbesondere stellen wir Fahrzeuge und Fahrer, so wie andere Träger in anderen Landkreisen auch. Derzeit werden Patienten, auch im Zusammenhang mit dem Corona-Geschehen, teils über weite Strecken verlegt. Das verlangt dem Regelrettungsdienst insgesamt mehr ab“, schildert Leitert. Der Bedarf an Krankentransporten allgemein steige dadurch.

„Für die Rettungsdienstler ist das alles äußerst anstrengend, dann auch noch in der Schutzkleidung. Ich selber trug diese auch schon, aber nur für kurze Zeit. Man kommt darunter extrem ins Schwitzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf Dauer sehr belastet.“ Deswegen werde Unterstützung wie die Johanniter Unfallhilfe angefordert. Er selbst schildert, dass er jüngst vom Johanniter-Standort in Leisnig aus in Freiberg einen Patienten abholte, um diesen nach Leipzig zu bringen. „Wenn nach derartigen Verlegungen dann noch das gesamte Fahrzeug desinfiziert werden muss, kommen schnell fünf Stunden für einen solchen Einsatz zusammen“, sagt er.

Nach seiner Ausbildung 2011 bis 2014 zum Gesundheits- und Krankenpfleger in Frankfurt/Main arbeitete Eric Leitert ein halbes Jahr am Krankenhaus in Döbeln auf der Intensivstation. „Ich denke, das hat mein Berufsziel wesentlich beeinflusst.“ Dorthin führte ihn schon sein Weg als Schulsanitäter am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium, wo Leitert sein Abitur ablegte. Den Schulsanitäterkurs boten ebenfalls die Johanniter an. Wenig später fiel bei ihm die Entscheidung für die ehrenamtliche Arbeit bei der Johanniter Unfallhilfe am Leisniger Standort.

Von der Entscheidung fürs Medizinstudium bis zum Studienantritt vergingen dann 15 Wartesemester, also acht Jahre. Seit 2011 habe er sich jährlich zum Wintersemester neu angemeldet. 2019 sei er dann angenommen worden, begann im Oktober das Studium.

„Ich erfuhr das im Sommer per Email, da war ich mit meiner Schwester im Urlaub. Es war ein großartiger Moment. Ich hatte mich unglaublich darüber gefreut und auch darüber, dass ich in Dresden zum Studium konnte, das war mein Favorit. Es hätte auch Heidelberg, Frankurt/Main oder Berlin werden können. Man kann eine gewisse Prioritätenliste angeben. Dresden stand bei mir ganz oben.“

Dass er in der Wartezeit seine Ausbildung ablegen konnte, sehe er auf jeden Fall als Vorteil, auch und gerade in Verbindung mit der praktischen Arbeit. „Man sieht, worauf es ankommt.“ Beim Studium seien die Corona-Einschränkungen teils hinderlich, denn vieles laufe online. „Doch es gibt auch Vorteile: Das Video einer Vorlesung kann man zurückspulen, wenn man etwas nicht verstanden hat.“

Dass bestimmte Kurse wegfallen, tue ihm hingegen leid, wie der Präparierkurs. Dabei arbeiten Studenten an Körperspendern, vergewissern sich über die Anatomie des Menschen. Am Ende des Kurses sorgen die Studenten dafür, dass diese Menschen, die ihren Körper für medizinische Zwecke zur Verfügung gestellt haben, nach ihrer Einäscherung eine würdige Beisetzung im Beisein ihrer Angehörigen bekommen.

Dass das wegfällt, bedauert Leitert aus einem besonderen Grund: „Diese würdige Beisetzungsfeier ist ein Dankeschön, welches die Studenten stellvertretend weitergeben an diese Menschen. Sie haben sich über ihren Tod hinaus in den Dienst der Medizin gestellt, damit später anderen Menschen geholfen werden kann.“

Im August will Leitert das Physikum abschließen, bevor er den klinischen Teil seiner Ausbildung beginnt. Bis dahin ist noch vieles an Theorie zu lernen. „Ja, das ist mühselig, wenn vieles online läuft. Aber es funktioniert. Und wenn es mir gerade mal besonders schwer fällt und ich fast verzweifle, dann denke ich gerne an den Moment zurück, als ich von der Studien-Zusage für Dresden erfuhr. Das motiviert mich heute immer noch.“

Für das Studium erhält Eric Leitert elternunabhängiges Bafög. Mit den 400 Euro Stipendium vom Landkreis kommt die Hälfte davon noch mal oben drauf. Er würde das gern sparen für eine Süd-Afrika-Reise nach dem Studium. Als ersten beruflichen Einsatzort hat er Döbeln im Visier, „weil ich dort schon einmal gearbeitet und mich gut gefühlt habe.“ Kommentar

Von Steffi Robak