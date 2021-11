Harthaer nach Fahrerflucht: „Ohne Auto nicht lebensfähig“

Hartha

Sowas kommt vor: Da parkt man auf dem Parkplatz vorm Supermarkt aus der Parklücke. Der Motor läuft, die Beifahrerin bekommt den Sicherheitsgurt nicht eingerastet. Weil man mit unangeschnallter Beifahrerin nicht unterwegs sein will, ist man behilflich... Dann knallt es.

Auto macht Satz nach vorn

So geht es im Mai einem 88-Jährigen Autofahrer in Hartha auf dem Edeka-Parkplatz. Da macht sein Auto einen Satz nach vorn. Vermutlich rutschte er mit dem Fuß von der Kupplung. Deswegen steht der 88-Jährige jüngst vorm Döbelner Amtsgericht. Bei dem Ausparkmanöver im Mai diesen Jahres richtet er Schaden an. Vor seinem Auto steht nämlich ein anderer geparkter Pkw.

„Ich bedaure das zutiefst“

Dieser wird am Heck beschädigt. Sachschaden: 1135 Euro, von der Versicherung längst ausgeglichen. Vor Gericht ist etwas anderes viel wichtiger. Der 88-Jährige will von dem damit verbundenen Ruck nach vorn nichts mitbekommen haben. „Meine Beifahrerin meinte: es is’ nischt. Darauf habe ich vertraut. Und das bedauere ich zutiefst“, sagt er vor Gericht. An dem Tag im Mai fuhr er einfach weiter. Eine Verkäuferin aus dem Geschäft, zur Verhandlung als Zeugin geladen, schaut er beim Wegfahren noch direkt an – als wäre nichts gewesen.

Hätte er den Crash bemerken müssen?

Dieses unerlaubte Entfernen vom Unfallort bringt ihm einen Strafbefehl mit Geldstrafe und mehrmonatigem Fahrverbot ein. Mit Hilfe von Rechtsanwalt Stefan Günther geht er in Einspruch, weshalb es zur Verhandlung kommt. Hätte der Mann den Zusammenstoß mitbekommen müssen?

Ohne Fahrerlaubnis erschossen

Die Vernehmung macht schmerzlich deutlich: Der Mann bewältigt nur mit viel Mühe seinen Alltag. So erschweren ihm gesundheitliche Probleme in Größenordnungen sein Leben. Das Gehen fällt schwer. Er hätte mehrere Operationen zu absolvieren, als Kathederträger regelmäßig Arztbesuche zu erledigen. Angehörige wohnen weit weg und sind mit einem pflegebedürftigen Familienmitglied stark eingebunden. Ohne Fahrerlaubnis ist der Mann erschossen.

Staatsanwalt will Geldstrafe plus Führerscheinentzug

Die Staatsanwaltschaft kümmert das nicht, der Tatbestand der Fahrerflucht sei erfüllt. Es wird für den Fahrerlaubnisentzug sowie Geldstrafe plädiert. Richterin Anne Mertens sieht das differenzierter: „Selbst nach einem Monat Fahrverbot wäre es fraglich, ob er in dem Alter die Fahrerlaubnis zurück bekommt.“

Dauerverlust wäre außergewöhnliche Härte

Dieser Dauerverlust sei dann für den Mann eine außergewöhnliche Härte, denn er sei ohne Auto faktisch nicht lebensfähig. 35 Tagessätze zu je 50 Euro hat er also als Geldstrafe zu zahlen. Mertens redet dem Autofahrer ins Gewissen, appelliert an sein Verantwortungsbewusstsein: „Es ist in dem Fall nur ein Auto. Es könnte aber auch ein Mensch sein.“

Von Steffi Robak