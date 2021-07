Hartha

Vorbestraft und hafterfahren, gerade auf Bewährung draußen. Und kürzlich stand sie schon wieder vor Gericht. Diesmal lag der Harthaerin zur Last, am 13. Februar in Waldheim 4,27 Gramm Crystal dabei gehabt zu haben. Das Rauschgift stellten Polizisten damals bei einer Kontrolle fest. Wegen Crystal hatte sie schon gesessen. Kurz vor der Kontrolle hatte sie das Amtsgericht zu einer kurzen Freiheitsstrafe mit Bewährung wegen Diebstahl in Lauben verurteilt. Ein erneuter Schuldspruch hätte für die 30-Jährige brenzlig werden können.

Zum Gerichtstermine brachte die Angeklagte eine Freundin als Zeugin mit. Beide erzählten unabhängig voneinander, dass sie sich am Vortag zu einem Spaziergang trafen. Die Harthaerin fuhr mit dem Fahrrad zum Treffpunkt am Colditzer Heimatturm, wo sie die Freundin traf. Diese brachte ihren Hund mit. In einer Bauchtasche transportierte sie die Glaspfeife und die Dose mit dem Crystal. Für den Spaziergang fragte die Freundin die Beschuldigte, ob sie die beiden Gegenstände in ihren Rucksack legen könne. Die Harthaerin stimmte zu.

Zum Ende des Treffens habe die Freundin aber vergessen, die Sachen wieder an sich zu nehmen. Daher sei die Angeklagte am nächsten Tag bei der Polizeikontrolle überrascht gewesen, dass sich die Glaspfeife und die Dose noch in ihrem Rucksack befanden.

In Ermangelung an Beweisen, wessen Eigentum das Crystal war, wurde die Angeklagte freigesprochen. Auch wenn Richterin Anne Mertens, wie sie selbst zum Abschluss der Verhandlung sagt, „Zweifel an der Einlassung hat. Die Geschichte mit der Freundin kann auch ausgedacht sein.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Möglicherweise prüft die Staatsanwaltschaft ja noch mal, ob ein sogenannter Fremdbesitz vorlag, der im Betäubungsmittelrecht auch strafbar ist, und legt gegebenenfalls Rechtsmittel gegen den Freispruch ein. Als Fremdbesitzer gelten beispielsweise Täterinnen und Täter, die Rauschgift für jemanden anderen aufbewahren. (mit diw)

Von Kathleen Retzar