Hartha

Bürgerinnen und Bürger von Hartha können am nächsten Donnerstag, 3. Juni, ihr Wasser und Boden untersuchen lassen. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie e.V. ist an dem Tag von 11 bis 12 Uhr in der Hartharena und bietet kostenfreie Beratungen an. Anmeldungen sind nicht notwendig. Vor Ort können der pH-Wert und der Nitratgehalt gemessen werden. Dafür müssen die Interessierten einen Liter Wasser in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche abgefüllt mitbringen. Die Proben werden direkt ausgewertet und die Ergebnisse erläutert. Die Kosten dafür betragen zehn Euro.

Außerdem gibt es weitere Messpakete für die Wasserprobenen. Unter anderem kann auch die Wasserhärte überprüft werden, aber auch, ob Schwermetalle enthalten sind. Für die Bodenproben müssen an mehreren Stellen des Gartens insgesamt 500 Gramm Erde zusammengetragen werden. Die Proben werden im Labor untersucht und die Ergebnisse nach 14 Tagen zugeschickt.

Von kr